Por qué lucho contra la eutanasia en los hospitales de nuestra orden

En el año 2002 Bélgica legalizó la eutanasia en nombre de la «dignidad» de las personas. Los Hermanos de la Caridad, de los que soy superior general, siempre han defendido otra idea de dignidad. Nuestro fundador, Peter Joseph Triest, tenía un amor especial por los enfermos mentales - que en ese momento eran a menudo tratados como animales y no como seres humanos. Quería liberarlos de sus cadenas y darles vida. Ese es el objetivo de nuestra congregación.

Por lo tanto, es profundamente preocupante, e incluso vergonzoso, ver lo que está sucediendo en la organización que dirige los hospitales de nuestra orden. Como se ha informado ampliamente, los administradores de nuestra junta directiva -que tienen poder sobre los hospitales- han decidido recientemente aprobar la eutanasia en las instalaciones de los Hermanos de la Caridad. Como superior general, he protestado contra esto; así también el Vaticano. Sin embargo, a principios de este mes, el consejo se mantuvo de acuerdo con su decisión. Incluso dijeron que la eutanasia era una especie de ayuda misericordiosa, y estaba en línea con la doctrina católica. Esto merece una respuesta completa.

En primer lugar, vale la pena preguntar qué experiencia tiene el consejo de administración en materia de salud mental. El consejo se compone de juristas y economistas, sin un solo experto en el campo. Algunos de ellos, con el debido respeto por su persona, nunca han tenido experiencia de primera mano con un paciente psiquiátrico, y mucho menos cuidaron de uno o trataron uno.

Su posición está influenciada, en cambio, por un valor que Occidente parece considerar el «bien» más preciado: la absoluta autodeterminación. Ellos creen que esta autodeterminación a veces puede anular el respeto por la vida. Pero la posición católica es diferente: ve el respeto por la vida como inviolable.

La junta cree que el «sensus fidelium» de los fieles en Flandes apoyaría su postura. Pero este «sensus fidelium» debe estar de acuerdo con el Magisterio de la Iglesia, cuya posición es clara. Como dice San Juan Pablo II en Evangelium Vitae: «La eutanasia es una grave violación de la ley de Dios, ya que es el asesinato deliberado y moralmente inaceptable de una persona humana». Esto ha sido reafirmado por los obispos belgas y el Vaticano. La negativa del consejo a escucharles parece una muestra de orgullo, arrogancia e ideologización a expensas de las vidas de aquellos que más necesitan atención.

Dicen que la eutanasia puede ser una respuesta a la desesperanza en la que pueden encontrarse los pacientes psiquiátricos. Pero ¿la desesperanza no es inherente a la psiquiatría, que, como síntoma, debe tomarse muy en serio y para la cual deben usarse todos los medios disponibles de tratamiento y atención? ¿Y puede ser que la eutanasia se considere como la última terapia cuando todas las otras formas de terapia fallan y cuando una persona es simplemente considerada como no beneficiaria de tratamiento? ¿No debería haber más inversiones en nuevas terapias, modelos de atención y medicamentos para estos pacientes y en el desarrollo de la psiquiatría paliativa? Por todas estas razones, los expertos en el campo son muy cautelosos acerca de conectar la desesperanza con la eutanasia.

La junta cree que la posición católica es «anticuada» y solo puede ser sostenida por aquellos que «viven lejos de la realidad». Ellos están tristemente equivocados. Llamemos las cosas por su nombre: la eutanasia está matando a un ser humano compañero nuestro, incluso si ocurre con el mayor y debido de los cuidados. ¿Cómo, en nombre de Dios, se supone que es compatible con nuestro carisma de caridad, el carisma de la vida?

Varios observadores bien intencionados me han preguntado si podríamos mantener un diálogo interno con el consejo. De hecho, hemos intentado durante más de dos años, incluso llevando a un conocido mediador, pero cada vez que nos enfrentamos a la declaración de que ya no era posible discutir la decisión del consejo, solo podíamos esperar encontrar un «modus vivendi». Permanecemos abiertos a un verdadero diálogo: discutimos si la eutanasia se realiza o no dentro de las instalaciones de los Hermanos de la Caridad en Bélgica. Y sí, todavía las considero instalaciones de los Hermanos de la Caridad.

Un miembro de la junta ha dicho que el tiempo de «Roma locuta; causa finita es» ya pasó. El Papa, el Vaticano y la Administración General de los Hermanos de la Caridad no toman este asunto a la ligera. Es su responsabilidad, y la nuestra, asegurar que nuestra identificación como hermandad «Católica» no esté siendo erosionada o mal utilizada, principalmente por la protección de los más débiles en nuestra sociedad. Como congregación, nuestra tarea especial es asegurar que nuestro carisma siga estando basado en la verdadera caridad.

Vergüenza es lo que he sentido en las últimas semanas. Antes de mi encuentro con los funcionarios vaticanos la próxima semana, todavía espero que los Hermanos de la Caridad puedan volver a la gran tradición de cuidado que nos ha definido durante más de 200 años.

René Stockman, Superior de los hermanos de la Caridad, Bélgica