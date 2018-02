Un tribunal chino condena a trece años de cárcel a seis protestantes por participar en un «culto del mal»

(Actuall/InfoCatólica) A los seis cristianos se les impuso sentencia de hasta 13 años de cárcel por un tribunal de la ciudad de Lincang que les consideró culpables de formar parte de una secta llamada «Tres Grados de Siervos» y de «usar un culto maligno con el objetivo de minar la aplicación de la ley», dijo el abogado, Xiao Yunyan, a Radio Free Asia.

Los seis hombres y mujeres, que pertenecen a una comunidad eclesial protestante evangélica no registrada, negaron todas las acusaciones. Los abogados explicaron que «los jueces en Yunnan son realmente malvados. No prestaron atención a los argumentos de que no se habían cometido actos ilegales, y que no había ningún daño de ningún tipo para la sociedad».

De acuerdo con Radio Free Asia, a Xiao le fue notificado que su licencia para ejercer la abogacía será revisada y de esta forma comprobar si está «defendiendo ilegalmente» a sus clientes.