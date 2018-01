El Papa envía a Mons. Scicluna a Chile a estudiar las acusaciones contra Mons. Barros

(Agencias) «Siguiendo la información reciente sobre el caso del Obispo Juan de la Cruz Barros Madrid, Obispo de Osorno, Chile», el Papa Francisco dispone que Mons. Charles J. Scicluna, Arzobispo de Malta y Presidente del Colegio para el examen de los recursos (en materia de delicta graviora) en la Sesión Ordinaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se traslade a Santiago de Chile.

El arzobispo de Malta, según una declaración emitida por la Santa Sede, publicada hoy, 30 de enero de 2018, visitará al país «para escuchar a quienes han expresado la voluntad de presentar las pruenas que están en su poder».

El pasado 18 de enerio, durante su viaje a Chile, el papa Francisco respondió a las acusaciones sobre encubrimiento de abusos sexuales en contra del Obispo de Osorno, Mons. Juan Barros.

Ante los micrófonos de ADN radio Chile el Papa dio su respaldo a mons. Jorge Barros acusado de haber encubierto al padre Karadima

« El día que me traigan una prueba contra el Obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra . Todo es calumnia ¿Está claro?»,

Posteriormente, ante la polémica causada por dicho apoyo, el Pontífice volvió a referirse al tema en el avión que le llevaba de vuelta a Roma. Dijo:

«Hice una herida sin quererlo y esto me ha dolido mucho. Sé cuánto sufren y sentir que el papa les dice en la cara que le den una carta con la prueba, es una bofetada. Me doy cuenta de que mi expresión no fue feliz, porque no lo pensé»,