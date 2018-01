Los obispos alemanes deciden no cambiar el «Padre Nuestro»

(Catholic Herald/InfoCatólica) La conferencia de obispos alemanes ha decidido no cambiar la traducción de la oración del Padre Nuestro.

En una declaración, los obispos dijeron que mantendrán la línea «no nos induzcas a la tentación» tal como está, a pesar de los recientes comentarios del Papa Francisco que sugieren que no es al traducción más precisa.

El Papa dijo que la traducción implica erróneamente que Dios tienta a las personas al mal. Le dijo a una cadena de televisión francesa en diciembre que esta «no era una buena traducción» y agregó: «Yo soy el que cae». No es él quien me empuja a la tentación para luego ver cómo he caído.

«Un padre no hace eso, un padre te ayuda a levantarte de inmediato. Es Satanás quien nos lleva a la tentación, ese es su departamento».

La versión francesa fue cambiada recientemente para decir «no nos dejes caer en tentación» para reflejar esto, pero las versiones en inglés, italiano y alemán siguen siendo las mismas.

Ahora los obispos alemanes han anunciado que mantendrán su traducción tal como está, a fin de mantener la unidad con las denominaciones protestantes y con otros países.

Sin embargo, agregaron que debería haber «mayor énfasis en clarificar el significado y el trasfondo teológico de esta petición al Señor en conversaciones, discusiones y contribuciones al texto».

El Misal Romano traduce la línea en latín como «et ne nos inducas in tentationem». Sin embargo, la palabra «tentationem» y su equivalente griego «πειρασμόν» se han traducido de varias maneras a lo largo de los siglos.

Algunos dicen que se traduce mejor como «prueba» y podría referirse ya sea al Juicio Final o a juicios descritos en otras partes de las Escrituras, como los sufridos por Job.