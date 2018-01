El Papa pide a los participantes en el Foro Davos que asuman su responsabilidad ante la pobreza en el mundo

(Agencias/Infocatólica) En un mensaje leído durante la sesión de apertura del foro, el Papa advierte que «es un imperativo moral, una responsabilidad que nos concierne a todos, de crear las condiciones apropiadas para que todos vivan de manera digna».

Y añade que «no podemos quedarnos en silencio ante el sufrimiento de millones de personas cuya dignidad está herida, no podemos continuar más hacia adelante haciendo como que la pobreza y la injusticia crecientes no tienen una causa»