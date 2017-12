La Iglesia en Bolivia acusa de hipócrita a Evo Morales por visitar al Papa a la vez que despenaliza el aborto

La Iglesia Católica ha calificado de «hipocresía» la visita del presidente boliviano Evo Morales al papa Francisco el mismo día en que entraba en vigor una mayor despenalización del aborto en el país. Morales aseguró, por su parte, que el pontífice no le preguntó nada sobre el tema

Morales asegura que el Pontífice no le dijo nada sobre el tema

(Agencias/InfoCatólica) Morales fue recibido el pasado viernes en el Vaticano por el pontífice, al término de una gira por Europa, en la misma jornada en la que el Gobierno boliviano promulgó el nuevo Código del Sistema Penal del país, que introduce más casos de aborto legal.

El secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, Aurelio Pesoa, respaldó en rueda de prensa las críticas de obispos bolivianos que califican de hipócrita la actuación del presidente.

En ese sentido, Mons. Eugenio Scarpellini, obispo de la populosa ciudad de El Alto, criticó al presidente en su homilía dominical:

«En nuestro país se aprueban leyes que prácticamente abren de manera indiscriminada la posibilidad del aborto. ¡Qué ironía!, qué hipocresía que esto se dé el mismo día cuando el Presidente de Bolivia se entrevista con el Papa Francisco».

«El Papa no me preguntó nada del aborto»

Por su parte, Evo Morales aseguró que durante su encuentro con el papa Francisco, el pasado viernes, no se tocó el tema del aborto.

«El Papa no me preguntó nada del aborto, nada de otros temas políticos. La reunión con el Papa ha sido como un encuentro entre papá e hijo (…). Solo me dijo, Evo estoy orando para vos», afirmó el jefe de Estado boliviano en conferencia de prensa en La Paz.

En este contexto, dijo que «algunos» miembros de la Iglesia Católica de Bolivia «piensan que todavía están en tiempos de inquisición y eso ha terminado». «Alguna cúpula todavía no entiende», señaló Morales.