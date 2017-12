Fallece Mons. Mattia Yu Chengxin, obispo de la Iglesia fiel en China

(Asia News) El funeral del obispo fallecido fue celebrado ayer en la iglesia de Xiaozhai (condado de Chengguo), en coincidencia con el 28° aniversario de la ordenación del difunto.

Mons. Luigi Yu Runchen, obispo oficial de Hanzhong presidió la ceremonia fúnebre.

Mons. Chengxin era un obispo subterráneo, es decir, no reconocido por el gobierno. Por dicha razón, su título episcopal fue citado sólo en la homilía, pero no fue publicado en ningún aviso o cartel durante la misa fúnebre, concelebrada por 31 sacerdotes, en su mayoría de la diócesis. Según fuentes católicas locales, este silencio fue prudencial y no debido a presiones concretas de las autoridades civiles. En la homilía, Mons. Luigi Yu definió al difunto como «monseñor».