Arzobispo advierte sobre el error del relativismo

(ACI/InfoCatólica) Mons. Héctor Aguer, Arzobispo de La Plata, en Argentina, denunció el «relativismo» y alentó a los fieles de cuidarse de los «deslices anticatólicos» que niegan las verdades absolutas.

En el programa «Claves para un Mundo Mejor», de Canal 9, Mons. Aguer señaló que el relativismo «es ver las cosas según el color del cristal con que se miran».

«El relativismo no acepta que existan verdades, verdades absolutas, verdades que no se pueden negar, que no se pueden cambiar; sostiene, en cambio, que todo es más o menos».