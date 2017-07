La inspección de Educación de Madrid niega discriminación por sexo en el colegio Juan Pablo II de Alcorcón

(Ser/InfoCatólica) Según recoge la Cadena Ser, la inspección reconoce en un escrito, en respuesta parlamentaria a una pregunta del PSOE, que el colegio católico concertado Juan Pablo II de Alcorcón ofrece salidas y excursiones diferentes para sus alumnos, según sean niños o niñas.

En el informe que emitió la inspección, tras la denuncia de que en este centro se estaban realizando actividades exclusivas para niñas y otras para niños, se asegura textualmente que «en la relación que se adjunta de salidas y excursiones de educación primaria y secundaria para este curso, aparecen algunas actividades para los grupos de chicas y otras para los grupos de chicos», pero «tienen el mismo objetivo pedagógico».

También en el mismo escrito se señala que «en otras ocasiones la misma actividad se realiza un día para los grupos de niñas y otro para los grupos de niños».

Lo que ha hecho la Comunidad de Madrid es abrir una comisión de conciliación a este centro, aunque todavía no está resuelta, pero por «motivos formales» no por la «discriminación». La razón es que estas actividades no estaban recogidas en el Proyecto General Anual del centro y que además la Comunidad de Madrid debe conocer previamente.

Según informa Religión en Libertad, el presidente de la Fundación Educatio Servanda, Juan Carlos Corvera, ha comentado la noticia de la siguente manera:

“¿Por qué determinadas noticias falsas, sin contraste alguno, salen en periodos de matriculación y sus desmentidos salen el 27 de julio? No importa…Educatio Servanda vuelve a crecer el curso que viene”.

