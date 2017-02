El PP mantiene su postura sobre el aborto y los vientres de alquiler y no se pronuncia sobre la eutanasia

En el XVIII Congreso del Partido Popular celebrado este fin de semana, el partido que gobierna España ha mantenido su postura de los últimos años en temas como el aborto y los vientres de alquiler. Del aborto aseguran que es un fracaso y no un derecho, pero no se ha mostrado intención alguna de cambiar la ley. Y de la maternidad subrogada se ha indicado que es un tema que debe ser debatido en la sociedad.

(InfoCatólica) Nada ha cambiado en la formación política liderada por Mariano Rajoy en todo lo que tiene que ver con la ingeniería social. Sobre la maternidad subrogada (vientres de alquiler), la ponencia social, cuyo texto contó con 699 votos a favor, 66 en contra y 20 abstenciones, indica que «en el PP debemos dar respuesta a los asuntos y debates que se presentan en la sociedad. No queremos rehuir o ignorar ninguno sin entrar al fondo de la cuestión».

La ponencia recoge que el aborto «no es un derecho sino un fracaso», pero no indica nada sobre un posible cambio en la legislación actual, siendo que la misma reconoce el aborto, precisamente, como un derecho.

La exdiputada y exportavoz de Asuntos Sociales, Lourdes Méndez, mostró su disconformidad con el texto aprobado. «Esta transacciones no es admisible. Si nuestra convicción es que el aborto no es un derecho, el mensaje que transmitimos a las jóvenes no puede ser que no pasa nada si lo hacen», afirmó Méndez. «Yo no puedo entender que esto se apruebe. No es de recibo. La interpretación es ambigua y está en contradicción con el derecho a la vida», recalcó la política popular, que recibió aplausos de los presentes.

El PP finalmente borró de su ponencia la alusión a que rechaza la eutanasia, un asunto que se debatirá en las Cortes. Sí se posicionó a favor de la custodia compartida. «Los niños son de los padres y madres», dijo Maroto, coordinador del texto, que defendió la «familia como concepto de Europa del siglo XXI».