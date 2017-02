Es «un nuevo modo de esclavitud»

One of Us manifiesta su rechazo absoluto a la gestación subrogada

Las entidades que conforman la Federación Europea One Of US han mostrado su «rechazo absoluto» a la gestación subrogada, ante el debate que ha surgido estos días en el seno del Partido Popular de cara a su próximo congreso nacional. La plataforma califica dicha práctica como «un nuevo modo de esclavitud».