«La solución al tráfico de drogas no es el asesinato de sospechosos»

(CNA/InfoCatólica) Aunque el presidente de Filipinas Rodrigo Duterte ha manifestado su voluntad de ir «al infierno» si es necesario para ganar su guerra contra las drogas, los obispos del país han dicho que los católicos deben hablar en contra de sus métodos perversos.

«Este tráfico de drogas ilegales necesita ser detenido y superado . Pero la solución no radica en el asesinato de sospechosos de ser drogadictos y traficantes», dijeron.

Los obispos también afirmaron que hacer silencio frente al mal significa convertirse en cómplice de él.

La carta pastoral, fechada el 30 de enero, lleva la firma del arzobispo Sócrates Villegas de Lingayen-Dagupan, presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas. Fue leída en todas las misas dominicales el pasado domingo. La carta llega poco después de la asamblea plenaria bianual de los obispos celebrada en Manila. Tomó su título de Ezequiel 33, en el que Dios dice: «No me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva».

La violenta ofensiva del presidente Rodrigo Duterte sobre el abuso de drogas ilegales ha cobrado más de 6.000 vidas en los seis meses desde que asumió el cargo. Al menos 2.250 sospechosos de drogas han sido reportados como asesinados por la policía, mientras que otros 3.700 fueron asesinados por ser sospechosos o simplemente haber sido acusados por alguien.

Muchos sacerdotes y obispos han tenido miedo de hablar en contra de los asesinatos, dijo en enero Jerome Secillano, jefe de asuntos públicos de la Conferencia Episcopal de Filipinas.

«No dejemos que el miedo reine y nos mantenga en silencio . Pongamos en práctica no sólo nuestra fuerza interior sino la fuerza que viene de nuestra fe cristiana », dijeron los obispos.

Advirtieron de un «reino de terror» y de la falta de justicia de quienes cometen estos asesinatos. Reprimieron la indiferencia ante los asesinatos y los que afirman que los asesinatos son «algo necesario».

Los asesinos de narcotraficantes «también están cometiendo graves pecados», dijeron los obispos.

«No podemos corregir un error cometiendo otra equivocación», explicaron. «Un buen propósito no es una justificación para usar medios malignos. Es bueno eliminar el problema de las drogas, pero matar a fin de lograr es también es malo», explicaron los obispos conforme a la doctrina tradicional católica de que «el fin no justifica los medios».