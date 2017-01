Afectos al régimen chavista atacaron la residencia de Monseñor Antonio López Castillo

(ND/InfoCatólica) El vicario de la Arquidiócesis de Barquisimeto en Venezuela, el padre Obaldo Araque, confirmó que un grupo de personas afectas al gobierno de Nicolás Maduro, se acercaron este martes a la residencia del Arzobispo de Barquisimeto, Monseñor Antonio López Castillo, lanzando improperios contra el prelado, quien el pasado 14 de enero ofreció un fuerte discurso contra el Gobierno de Nicolás Maduro durante la Misa de la procesión de la Divina Pastora en Santa Rosa.

El padre Araque señaló que el grupo llegó a la residencia ubicada en la Avenida Los Abogados con calle 12, con pancartas y consignas, además lanzaron insultos e improperios, contra el prelado local de la Iglesia Católica.

Los manifestantes lanzaron consignas en contra de Monseñor, en protesta por el discurso dado el pasado sábado en Santa Rosa, argumentando que Monseñor está politizando a la Divina Pastora.

El pasado sábado 14 de enero, Monseñor Antonio López Castillo, en la homilía de despedida de la Divina Pastora en Santa Rosa, dijo:

«Yo como Pastor siento un dolor muy grande porque ustedes no tienen comida ni medicina, porque se mueren niños y ancianos por falta de medicamentos… la mayoría de nuestro pueblo no creemos en el comunismo socialista fracasado que ha llevado al país a la miseria… yo no callaré jamás, hablaré siempre por el bien común del pueblo. Debemos respetar la Constitución para que no sea parcializada como muchas veces se hace».