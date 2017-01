Realizada la procesión número 162 en honor a la «Divina Pastora»

(InfoCatólica) Movidos por la fe y la devoción, todos los 14 de enero se realiza la procesión de la virgen Divina Pastora en la ciudad de Barquisimeto en Venezuela. Esta multitudinaria peregrinación, actualmente la más grande del mundo, se hace en Barquisimeto estado Lara, donde aproximadamente asisten más de cuatro millones de personas como un acto de amor y fe en honor a la patrona espiritual de los larenses.

Con la de este año ya son 162 procesiones en honor a la virgen. El recorrido abarca una distancia de 7,5 kilómetros en los que la imagen de la Divina Pastora va cargada en hombros de los devotos, desde la iglesia del pueblo de Santa Rosa, hasta la catedral de Barquisimeto.

Hace más de 300 años en Sevilla, España nació la veneración por la Divina Pastora, cuando un sacerdote capuchino la vio en un sueño. Luego se dirigió al pintor Miguel Alonso de Tovar a quien le pidió que pintara un lienzo con la imagen de sus sueños.

Este lienzo fue mostrado por vez primera en la fiesta de la Natividad de la Virgen María en el 1703, desde este momento nace la devoción por la Divina Pastora.

La historia de la imagen de la virgen en el estado Lara inicia a principios del siglo XVIII con la llegada del sacerdote Sebastián Bernal a la iglesia de San Rosa de Los Cerritos, cerca de Barquisimeto, su misión era seguir el proceso de evangelización.

Bernal solicitó a un escultor que realizara la réplica de la imagen de la Virgen Inmaculada de la Concepción para la Iglesia de Santa Rosa; mientras que desde la Iglesia de la Concepción de Barquisimeto se le había encargado al mismo escultor la imagen de la Divina Pastora.

El artista, al tener listos los encargos los envío a las iglesias, con el detalle que la Virgen Inmaculada de la Concepción estaba en camino a la iglesia de Barquisimeto, mientras que la de la Divina Pastora iba a la iglesia de Santa Rosa de Los Cerritos; pero confundió los destinos.

El sacerdote al percatarse del error ordenó que la Divina Pastora sea enviada a la iglesia de Barquisimeto; pero cuando intentaron cargar el cajón donde iba aumentó su peso y les fue imposible a los indígenas levantarlo. El Padre Bernal interpretó que esto era un mensaje de la virgen para quedarse en Santa Rosa de Los Cerritos.

A lo largo del tiempo infinidad de milagros concedidos a través de la intercesión de la Virgen que han hecho crecer su veneración

Uno de los acontecimientos que hizo crecer la veneración a la advocación fue el terremoto del 26 de marzo de 1812, evento natural que destruyó gran parte del pueblo de Santa Rosa, incluida la iglesia, pero milagrosamente el nicho donde se encontraba la virgen no sufrió daños.

Luego, corría el año 1856, una epidemia de cólera afectaba Barquisimeto, los creyentes trasladaron la imagen de la virgen desde Santa Rosa de Los Cerritos hasta Barquisimeto, como una petición a Dios para que cesara la epidemia y así fue.

Desde este momento los 14 de enero la Divina Pastora va en procesión desde la iglesia de Santa Rosa hasta la catedral de Barquisimeto.

Alrededor de las 9:30 de la mañana inició la misa que antecede a la salida de la Excelsa Patrona. Desde allí el Arzobispo de Barquisimeto, Monseñor Antonio López Castillo, dio un discurso de bendiciones y consejos para los feligreses que acudieron en la peregrinación de este 2017.

Lamentó profundamente la difícil situación que viven los venezolanos durante la crisis económica, a lo que agregó: «Siento un dolor muy grande porque ustedes no tienen comida ni medicinas»

Al mismo tiempo que aseguró que el pueblo no tiene comida, y tiene hambre, enfatizó que también se siente molesto. «Yo como Pastor siento un dolor muy grande porque ustedes no tienen comida ni medicina, porque se mueren niños y ancianos por falta de medicamentos» denunció.

«La mayoría de nuestro pueblo no creemos en el comunismo socialista fracasado que ha llevado al país a la miseria» enfatizó. «Yo no callaré jamás, hablaré siempre por el bien común del pueblo. Debemos respetar la constitución para que no sea parcializada como muchas veces se hace».