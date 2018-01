El cardenal Eijk pide al Papa que aclare toda la confusión creada en torno a Amoris Laetitia

(InfoCatólica) El cardenal cree que no hay tantas diferencias como parece y asegura que «Francisco no ha dicho nada que vaya contra la doctrina de la Iglesia. Esto se aplica también al asunto que dominó los sínodos de obispos sobre el matrimonio y la familia: "¿Pueden las personas que están divorciadas y que no se han vuelto a casar en la iglesia porque su primer matrimonio aún no ha sido declarado nulo, ir a la comunión y recibir la confesión?" El Papa Francisco nunca dijo en ningún lugar que podían».

Al mismo tiempo reconoce que:

«Hay un documento escrito por el Papa, Amoris Laetitia, sobre la base de ambos sínodos sobre la familia. Ha provocado dudas. ¿Puede un divorciado vuelto a casar comulgar o no?. Lo que se ve es que una conferencia epicopal dice una cosa y otra hermana dice otra. Pero lo que es verdadero en el lugar A no puede ser falso de repente en el lugar B. En un momento dado, se necesita claridad».

- ¿Usted también quiere eso?

«Sí, realmente lo apreciaría. La gente está confundida y eso no es bueno».

- ¿Qué es exactamente lo que necesita del Papa Francisco?

«Yo diría: simplemente traiga claridad. Respecto a este punto. Quite esa duda. En forma de documento, por ejemplo.. Por supuesto, tenemos las palabras de Cristo mismo: que el matrimonio es uno e indisoluble. Nos aferramos a eso en la archidiócesis. Si tu matrimonio ha sido declarado nulo por un tribunal eclesiástico, se ha confirmado oficialmente que nunca has estado casado, y solo entonces serás libre de casarte y recibir la confesión y la comunión».