Cardenal Burke: la Iglesia no debe disculparse por su enseñanza sobre la moral sexual

(LifeSiteNews/InfoCatólica) La Iglesia Católica no necesita pedir perdón por sus enseñanzas sobre la moralidad sexual, dijo el Cardenal Raymond Burke en una nueva entrevista.

En declaraciones a O Clarim , Burke, uno de los cardenales dubia y los defensores más conocidos de la ortodoxia católica en todo el mundo, abordó el reclamo del Papa en junio de 2016 de que la Iglesia debería disculparse con los homosexuales. Calificó el aborto y los actos homosexuales como «absolutamente inaceptables» y «en contra de la naturaleza que Dios ha creado para nosotros».

«Debo decir sinceramente, aunque no he leído las palabras del Papa, que no veo por qué la Iglesia debería pedir perdón por enseñar la verdad sobre el sexo y la sexualidad», dijo Burke.

«Lo que puedo decir es que este año cumplí 69 años y pasé toda mi vida en la Iglesia Católica», dijo. «Nunca he encontrado discriminación contra personas que sufren la condición homosexual».

«Sabemos que estamos ante una condición que no es normal», dijo Burke. «Dios no nos ha creado para tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Esto no es una discriminación contra las personas. Es afirmar la verdad de Cristo, la verdad de nuestra fe».

«Durante mi sacerdocio de más de 42 años, siempre he encontrado sacerdotes muy compasivos en reuniones con personas que han tenido esta dificultad y han sufrido de esta condición», dijo.