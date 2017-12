La Administración Trump recurre la orden de una juez que le obliga a facilitar el aborto a dos menores sin papeles

(Efe/InfoCatólica) El caso recuerda al de otra adolescente sin papeles conocida como «Jane Doe» para proteger su identidad que a finales de octubre logró abortar en Texas tras una batalla legal con el Gobierno de Trump.

De los dos nuevos casos se han dado a conocer pocos detalles, aunque se sabe que las jóvenes tienen 17 años y que una está embarazada de 22 semanas y la otra de 10.

El Gobierno de Trump no dice que las jóvenes no puedan abortar, pero defiende que están bajo su custodia y que no tiene obligación legal de facilitar el proceso. Además, alega que pueden regresar a su país o quedar en libertad si un tutor se hace cargo de ellas.

En el caso de «Jane Doe», un tribunal de Washington determinó que la menor debía tener acceso a un aborto, un derecho reconocido por el Tribunal Supremo desde 1973.

Pese a que la joven pudo abortar, el Gobierno de Trump llevó el caso ante el Supremo, que aún no ha fallado al respecto.

En los nuevos casos, la jueza Tanya Chutkan citó «la necesidad de preservar el derecho constitucional de decidir si llevar a término o no los embarazos».

Chutkan bloqueó temporalmente su propia decisión para estudiar un recurso del Departamento de Justicia y el caso parece que seguirá los pasos del de «Jane Doe».

«Estamos profundamente decepcionados con la decisión de otorgar una orden que obligará a facilitar el aborto a menores que no son médicamente necesarios», dijo un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Sociales, que tiene la custodia de la jóvenes.

Por su parte, la abogada de las adolescentes, Brigitte Amiri, dijo que el caso es un «déjà vu» del de «Jane Doe» y celebró el fallo de la jueza.