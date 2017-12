Pedro Sánchez quiere sacar a Franco de su tumba

(Diario Información) El máximo responsable del PSOE dio a conocer su propuesta en el conocido como Paredón de España del Cementerio valenciano de Paterna, donde se fusiló a cerca de 2.300 personas durante el franquismo.

La reforma propuesta por el PSOE contempla la retirada de los restos mortales de Francisco Franco del Valle de los Caídos, la habilitación de un centro para la memoria en este espacio, la puesta en marcha de una comisión de la verdad, la creación de un banco de ADN, un censo nacional de víctimas y la retirada efectiva de la simbología franquista que todavía persiste, entre otras medidas.

El texto legislativo contempla una «reforma en profundidad» de la Ley de Memoria Histórica y ha sido redactado por el secretario de Justicia y Libertades del PSPV-PSOE, Andrés Perelló, en colaboración con entidades memorialistas y juristas como el exjuez Baltasar Garzón y el exfiscal Jose Antonio Martín Pallín. «Primero era demasiado pronto, se dijo que las heridas estaban frescas; después, que el olvido era un bálsamo necesario para el acuerdo; y, cuando pasaron los años, se dijo que no merecía la pena, que la historia estaba olvidada. Pero un país que honra a sus víctimas está en paz con el pasado», dijo Sánchez.

En este sentido, lamentó que el PP haya «ignorado de forma consciente» la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. «Ha demostrado no tener voluntad política, no volcar recursos para su aplicación, no poner instrumentos para su desarrollo ni dialogar con las asociaciones, que han seguido trabajando en soledad. Se ha ignorado a la ONU y al Consejo de Europa», agregó. El texto contempla «sacar del Valle de los Caídos a quienes no murieron en el frente» y dijo que el general Franco es el único muerto de ese lugar que no cayó en el frente. La ley de Memoria Histórica del PSOE también propone materiales didácticos sobre la Guerra Civil y el franquismo desde Primaria hasta el ámbito universitario.