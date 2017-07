El obispo electo de Mar de Plata cree saludable que haya otras ofertas religiosas además del catolicismo

(El Marplatense) En diálogo con Radio Mitre Mar del Plata, Mestre realizó una autocrítica acerca del presente de la iglesia y el vínculo con la sociedad:

«Tener el templo lleno porque es costumbre no me satisface, pero tener el templo lleno porque hay gente que se identifica con la palabra y el mensaje de Jesús y porque los cristianos católicos somos los más coherentes posibles dentro de nuestros límites humanos, eso sí. Por eso me juego como obispo y hombre de iglesia, el que encuentra a Dios, encuentra la punta del ovillo para ser feliz».