Más del 82% rechazan «matrimonio» homosexual en Perú

(ACI/InfoCatólica) Una encuesta difundida este mes por la empresa CPI reveló que el 82.2% de peruanos rechazan la legalización del mal llamado «matrimonio» homosexual. El estudio señaló además que el 76.5% están en contra de la unión civil homosexual, considerada por diversos expertos como un matrimonio gay encubierto.

Según el estudio de opinión pública, realizado del 25 al 28 enero de este año, solo 13.4% de peruanos están a favor del matrimonio gay. Con respecto a la unión civil homosexual, 19.5% de personas se muestran favorables.

Según CPI, en los últimos dos años el rechazo al matrimonio homosexual aumentó en 9.2%, mientras que el rechazo a la unión civil gay entre los peruanos se incrementó en 9.7%.

A mediados de febrero, las congresistas Indira Huilca y Marisa Glave, del partido político de izquierda Frente Amplio, presentaron un proyecto de ley que busca la legalización del matrimonio homosexual.

La propuesta legislativa de Huilca y Glave, apoyada por activistas que en el pasado apoyaron la unión civil homosexual, busca modificar el Código Civil de Perú, omitiendo las palabras «varón» y «mujer» en lo respectivo al matrimonio.

Actualmente, el artículo 234 del Código Civil de Perú determina que «el matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común».

En paralelo, los parlamentarios homosexuales Carlos Bruce y Alberto de Belaúnde, del partido oficialista Peruanos Por el Kambio (PPK), promueven una nueva versión proyecto de ley de unión civil gay que el Congreso rechazara en 2015.

En declaraciones para ACI Prensa el 14 de febrero, Sergio Burga, del Population Research Institute, advirtió que la estrategia de estos grupos políticos «es evidente: presentar el proyecto de ley de matrimonio igualitario como foco de atención para su rechazo, para que el proyecto de unión civil quede como el pedido mínimo para la agenda LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales)».

El estudio de CPI arrojó también la mayor desaprobación del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, tras poco más de medio año de gobierno. Según la encuesta, un 58.3% de peruanos desaprueban su gestión, mientras que solo el 37% lo aprueba.

El gobierno de Kuczynski ha sido duramente criticado por diversas organizaciones de defensa de la familia por promover la ideología de género en el Currículo Nacional para la educación de menores.

El 23 de enero de este año, la Conferencia Episcopal Peruana exigió al gobierno retirar del Currículo Nacional «aquellas nociones provenientes de la ideología de género».

La Iglesia Católica enseña en su Catecismo oficial respecto a la homosexualidad lo siguiente:

Castidad y homosexualidad

2357 La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual, exclusiva o predominante, hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves (cf Gn 19, 1-29; Rm 1, 24-27; 1 Co 6, 10; 1 Tm 1, 10), la Tradición ha declarado siempre que “los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados” (Congregación para la Doctrina de la Fe, Decl. Persona humana, 8). Son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso.

2358 Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición.

2359 Las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana.