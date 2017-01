Denuncian traición de Universidad de Georgetown a la fe católica

(LSN/InfoCatólica) Un extenso informe de 124 páginas publicado por la Sociedad Cardenal Newman incluye una abundante documentación con más de 400 citas al pie de página en donde se demuestra como miembros de la facultad de Georgetown han abogado por el aborto y el «matrimonio» homosexual, e incluso ocuparon altos cargos en la multinacional del aborto «Planned Parenthood» y otras organizaciones abortistas.

La Universidad de Georgetown es una universidad católica jesuita ubicada en Georgetown, Washington. Es la universidad católica más antigua de los Estados Unidos y forma parte de la Asociación de Universidades Jesuitas (AJCU), en la que se integran las 28 instituciones que la Compañía de Jesús dirige. Es una de las tres universidades católicas del Distrito de Columbia. La Universidad fue fundada en 1789 por el padre John Carroll, S.J., primer obispo católico de Estados Unidos y arzobispo de Baltimore.

El informe sale publicado cuatro años después de que el conocido autor William Peter Blatty enviara una petición de acuerdo al derecho canónico en donde solicitaba al Vaticano corregir serios abusos de la Universidad.

Su abogado y compañero de Georgetown, Manuel Miranda, confirmó esta semana que el caso de derecho canónico iniciado en el año 2013 seguirá adelante, con el apoyo de 2.000 ex alumnos de Georgetown, estudiantes, padres y miembros de la facultad.

«Bill Blatty no vivió para ver el fruto de sus esfuerzos, pero rezamos para que sus quejas lleven finalmente a una renovación de la identidad católica de Georgetown», dijo el presidente de la Sociedad Cardenal Newman, Patrick Reilly. «Bill amaba a su alma mater, y por eso él simplemente no podía permanecer callado mientras ocurrían escándalo tras escándalo. Quería ver una renovación en Georgetown y en las universidades católicas de todo el país». «Liberamos este informe con miras de esperanza hacia el futuro», agregó Reilly.

La Sociedad Cardenal Newman investigó y redactó el expediente a petición de Blatty en el año 2013, y constituyó la principal evidencia de su petición al Vaticano.

Blatty reveló una carta del 2014 de la Congregación para la Educación Católica del Vaticano, indicando que se había impresionado con la documentación. «Sus comunicaciones a este Dicasterio en materia de la Universidad de Georgetown ... constituyen una denuncia fundada», escribió el Secretario de la Congregación, Mons. Angelo Zani, en una carta a Blatty. Zani en la que añadió: «Nuestra Congregación está tomando el asunto en serio y está cooperando con la Compañía de Jesús en este sentido».

Algunas prácticas alarmantes que revela el informe

El dossier identifica muchos ejemplos de prácticas laxistas de contratación de personal de Georgetown en las últimas décadas, que parecían ignorar la flagrante oposición de dichos profesores a la enseñanza católica. Entre ellos destacan defensores del aborto como la ex secretaria de Estado Madeline Albright, la presidenta del Comité Nacional Demócrata Donna Brazile, el ex-congresista estadounidense Robert Drinan, la candidata del Congreso de los Estados Unidos Judy Feder, la ex congresista estadounidense Geraldine Ferraro y el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca John Podesta. Albright, Brazile, Feder y Podesta todavía figuran en la facultad de Georgetown.

Otros profesores actuales y pasados ​​han tenido serios conflictos con la enseñanza católica, según el informe están por ejemplo:

La universidad contrató a la ex presidente de Planned Parenthood de Maryland a su escuela de enfermería y ciencias de la salud.

de Maryland a su escuela de enfermería y ciencias de la salud. El profesor de filosofía Tom Beauchamp y los profesores de derecho M. Gregg Bloche y Lawrence Gostin fueron los principales defensores del suicidio asistido por médicos mientras trabajaban en Georgetown. Los tres todavía se identifican como miembros de la facultad, y Gostin tiene el título de profesor de la universidad descrito como el «grado académico más alto conferido por el presidente de la universidad».

por médicos mientras trabajaban en Georgetown. Los tres todavía se identifican como miembros de la facultad, y Gostin tiene el título de profesor de la universidad descrito como el «grado académico más alto conferido por el presidente de la universidad». Maggie Little ha dirigido el Instituto Kennedy para la Ética de Georgetown desde 2009, a pesar de su amplia defensa al «derecho» al aborto

Chai Feldblum usó su plataforma como profesora de derecho de Georgetown desde 1991 hasta por lo menos 2013 para abogar por la ideología de género y el «matrimonio homosexual» . Feldblum también dirigió el Proyecto de «Valores Morales en Georgetown» para abogar por lamoralidad de la actividad «gay y bisexual» . Georgetown animó su nombramiento a la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo de los Estados Unidos, donde ha hecho un gran daño a la libertad religiosa.

. Feldblum también dirigió el Proyecto de «Valores Morales en Georgetown» para . Georgetown animó su nombramiento a la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo de los Estados Unidos, donde ha hecho un gran daño a la libertad religiosa. El profesor de inglés Edward Ingebretsen (todavía en la facultad) fue ordenado sacerdote católico, pero desde entonces se ha afiliado a la «Iglesia Católica Americana», una secta cismática . Defensor del matrimonio entre personas del mismo sexo, Ingebretsen celebra bodas del mismo sexo y se casó con una pareja del mismo sexo en 2004, pero Georgetown le ha permitido enseñar un curso sobre «narrativas de gays y lesbianas».

. Defensor del matrimonio entre personas del mismo sexo, Ingebretsen y se casó con una pareja del mismo sexo en 2004, pero Georgetown le ha permitido enseñar un curso sobre «narrativas de gays y lesbianas». El Padre Joseph Palacios continúa enseñando en los programas de estudios liberales de Georgetown a pesar de haber sido suspendido por la Arquidiócesis de Los Ángeles por su defensa del «matrimonio» homosexual. Junto con el director del Centro de Recursos LGBTQ de Georgetown, co-fundaron a los «Católicos por la Igualdad» para oponerse a los obispos de EE.UU. en apoyo del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Los problemas se extienden al ámbito de los administradores de Georgetown, que en 2013 incluyó a varios defensores del aborto. El ex comisionado de la NFL, Paul Tagliabue, que fue presidente de la junta directiva de Georgetown hasta 2015 y actualmente es vicepresidente, y su esposa han donado decenas de miles de dólares a grupos defensores del aborto y «matrimonio» homosexual. Donaron por ejemplo, 1 millón de dólares para actividades gays y lesbianas en Georgetown. Su esposa Chandler estaba en el consejo de Planned Parenthood de la ciudad de Washington.

El expediente informa de una serie de referencias de trabajo de pasantías en Georgetown que incluían trabajos en centros abortistas como Planned Parenthood, además de otras organizaciones que se oponen firmemente a los valores católicos.

Varias organizaciones estudiantiles patrocinadas por la universidad abogan por el aborto, el «matrimonio» gay y se oponen de diversos modos a la enseñanza católica.

Se puede descargar el informe completo escrito en inglés en las siguiente dirección.