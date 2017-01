La web de la diócesis de Alcalá de Henares dedica una sección a testigos de la santidad del matrimonio

(InfoCatólica) En la página web de la Diócesis de Alcalá de Henares son muchos los temas tratados a la luz del Magisterio de la Iglesia Católica: aborto, abusos a menores y adultos vulnerables, amistad civil, clericalismo, creación y evolución, ecología, eutanasia, globalización, juegos de azar, pornografía y adicción, ternura, tráfico de seres humanos, etc. Ahora, con ocasión del inicio del año civil, la página web de la Diócesis de Alcalá de Henares ha preparado una sección sobre «Algunos testigos de la santidad del matrimonio» con dos apartados fundamentales: I. Algunos mártires en defensa de la verdad sobre el matrimonio; y II. Algunos matrimonios de santos y beatos.

El Santo Padre el Papa Francisco nos recordaba en la Exhortación Apostólica Amoris laetitia: «Como decía san Ignacio de Loyola, «el amor se debe poner más en las obras que en las palabras». Así puede mostrar toda su fecundidad, y nos permite experimentar la felicidad de dar, la nobleza y la grandeza de donarse sobreabundantemente, sin medir, sin reclamar pagos, por el solo gusto de dar y de servir». «Como decía san Agustín: «Cuanto mayor fue el peligro en la batalla, tanto mayor es el gozo en el triunfo» (nn. 94 y 130).

Precisamente, el Papa Francisco hablando de uno de estos testigos de la santidad del matrimonio afirmaba: «[San Juan Bautista] murió por causa de la verdad, cuando denunció el adulterio del rey Herodes y Herodías. ¡Cuántas personas pagan a caro precio el compromiso por la verdad! Cuántos hombres rectos prefieren ir a contracorriente, con tal de no negar la voz de la conciencia, la voz de la verdad. Personas rectas, que no tienen miedo de ir a contracorriente» (23-6-2013). Y en otro lugar Su Santidad nos exhortaba: «Confío en que no disminuya vuestra determinación a enseñar la verdad «a tiempo y a destiempo» (2 Tm 4, 2), con el apoyo de la oración y del discernimiento, y siempre con gran compasión» (Papa Francisco, 25-4-2014).

Esperamos que esta propuesta resulte de utilidad a nuestros lectores. «Imploremos la intercesión de los mártires para ser cristianos concretos, cristianos con obras y no de palabras; para no ser cristianos mediocres, cristianos barnizados de cristianismo pero sin sustancia» (Papa Francisco, 13-10-2013).

www.obispadoalcala.org/testigossantidadmatrimonio.html