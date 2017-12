Una batalla desigual ganada por niños

De momento, quedémonos con una batalla ganada por unos niños, que no se tragaron lo que la activista LGTB les decía, que la Iglesia es homófoba, que debe desaparecer, y otras lindezas parecidas. Eso dice mucho, no ya de ese grupo de niños, sino de sus familias

He sido testigo estos días pre-navideños de un hecho que, si bien ya no me va sorprendiendo nada a estas alturas de la guerra, sí es algo muy inusual: una batalla desigual, como fue la de David contra Goliat.

Resulta que unos niños de 13 y 14 años, alumnos de un colegio católico de San Fernando, Cádiz, hacen frente a una educadora de «la perversa Ideología de Género» (Papa Francisco), que había entrado en su clase y estaba adoctrinándoles. Que criticaba perniciosamente a la Iglesia, tachándola de homófoba, que tenía que desaparecer, etc. Y todo esto resulta que estaba organizado por el propio colegio. Nada menos.

Cosas vieres, querido Sancho.