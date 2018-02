Viktor Orbán: «Lucharemos contra los que quieren cambiar la identidad cristiana de Hungría y Europa»

(Contando Estrellas/InfoCatólica) Ante la negativa de esos cuatro países a admitir una ola de inmigración, mayormente musulmana, que ya está provocando serios problemas sociales y de seguridad en el resto de la Unión Europea, Michel declaró al diario belga Le Soir:

«Hemos dado un ultimátum a los países de Visegrado que rechazan la solidaridad y dar la bienvenida a los migrantes. En esencia: en ausencia de un consenso, usaremos mayorías calificadas al final del primer semestre para decidir sin ellos».

La reacción no se ha hecho esperar. Ayer, Viktor Orbán, Primer Ministro húngaro y presidente de turno del Grupo Visegrado, contestó al ultimátum de Michel mediante un vídeo subtitulado en inglés publicado en su página de Facebook, en el que dice:

«La presidencia de Fidesz (ndr: partido de Orbán) ha discutido ayer el anuncio del primer ministro belga de que, de ser necesario y por la fuerza, obligará a los países centroeuropeos, incluida Hungría, a aceptar a los inmigrantes. De acuerdo con su plan, esto sucederá en junio, en la cumbre de los primeros ministros en Bruselas. Nuestra presidencia ha tomado una posición: no podemos rendirnos ante la extorsión. Para nosotros, Hungría es lo primero. Lucharemos contra quienes quieran cambiar la identidad cristiana de Hungría y Europa».

Según apuntaba ayer el digital About Hungary, el Ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, ha tachado de «coacción» el anuncio del Primer Ministro belga: «Consideramos que es inaceptable y lo rechazamos», señaló. En una rueda de prensa conjunta celebrada en Bratislava junto al Secretario de Estado de Asuntos Exteriores de Eslovaquia, Ivan Korčok, el ministro húngaro también se mostró preocupado por los «27 ataques terroristas perpetrados recientemente por personas con antecedentes migratorios en Europa y las zonas prohibidas en ciertas ciudades europeas, aunque el primer ministro belga no esté preocupado por ello». A su vez, Korčok declaró, en referencia a Bruselas, que no van a permitir una vez más que «voten sobre nuestras cabezas».

Más información en Contando Estrellas