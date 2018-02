Mons. Sorondo cree que la dictadura comunista china es quien mejor lleva a cabo la doctrina social de la Iglesia

(VI/InfoCatólica) Beltramo explica que Mons. Sorondo visitó Beijing (Pekín) por primera vez hace unos meses y regresó a Roma entusiasmado. Estas son algunas de las frases del arzobispo argentino al ser entrevistado por el periodista para Vatican Insider:

«Ellos (los chinos) buscan el bien común, subordinan las cosas al bien general. Me lo aseguró Stefano Zamagni, un economista tradicional, muy considerado en todas las épocas, por todos los Papas»,

«Encontré una China extraordinaria; lo que la gente no sabe es que el principio central chino es trabajo, trabajo, trabajo. No hay de otra, en el fondo es como decía San Pablo: el que no trabaje, que no coma. No tenés villas miserias, no tenés droga, los jóvenes no tienen droga. Hay como una conciencia nacional positiva, ellos quieren demostrar que han cambiado, ya aceptan la propiedad privada»