Una historia de supervivencia

(CNA/InfoCatólica) Es común en Nigeria que los pastores nómadas choquen con los agricultores por el uso de la tierra. Sin embargo, en el último año en particular, las redadas de los pastores Fulani musulmanes se han vuelto más violentas y han tenido como blanco a los cristianos.

Misteriosamente, los pastores llevan armamento sofisticado, lo que ha llevado a la especulación de que los asaltos son financiados, planeados e instigados por elementos anticristianos.

Rejoice James, de catorce años, estudiante católica en la escuela primaria y secundaria de St. Kizito en Samaru Kataf, estado de Kaduna, cuenta la historia de dos de estos ataques:

«Fue un jueves por la mañana, 16 de marzo de 2017, exactamente a la 1:30 a.m. Escuché a la gente gritando “¡fuego! ¡fuego!” Mi madre, mi padre y mis dos hermanos salieron corriendo de la casa. Los pastores fulani habían venido a nuestra aldea, matando a algunas personas y prendiendo fuego a casas, incluida la nuestra. Fue hecha cenizas. No pudimos hacer nada para detener el fuego; Perdimos todo Sentía que Dios estaba realmente en silencio y que la vida no era justa. Aún así, salimos ilesos».

«Mientras nos quedábamos paralizados, preguntándonos qué hacer, Dios nos envió a un ayudante, un hombre musulmán que corrió hacia nosotros y gritó: “¡Corran por sus vidas! Ustedes fueron buenos conmigo y decidí corresponder. Corran, digo, tan rápido como sus piernas les puedan llevar, los pastores Fulani ya están en camino a matarles”. Me acerqué para ver quién era el hombre y me sorprendió descubrir que era el guardia de seguridad de mi escuela.

«Entonces corrimos. En los matorrales, todos eran egoístas; Corrimos como si fuese una competencia; estábamos agotados y absolutamente asustados, pero seguimos corriendo y luego nos encontramos en Samaru Kataf, que está a casi 80 millas de donde vivíamos. Parecía que habíamos llegado allí en un abrir y cerrar de ojos y me preguntaba cómo fue posible; era un misterio que no puedo explicar.

«Fuimos a una iglesia católica donde nos alimentaron y vistieron durante algunos días. Después, nos mudamos a la casa del primo de mi padre. Mis padres ya no podían permitirse enviarnos a mis hermanos y a mí a la escuela católica, así que comencé a asistir a una escuela estatal».

«Una madrugada, el 9 de mayo de 2017, mi director le envió un mensaje a mi padre, diciéndole que no deberíamos ir a la escuela ese día, que todo no estaba bien en la comunidad. Esa tarde, mi padre tomó su bicicleta para ir al mercado; era día de mercado. Unas horas más tarde, vi a la gente gritando, algunos estaban llorando, y corriendo por todos lados. Las mujeres corrieron a nuestra casa y gritaron: “estamos perdidos de nuevo”».

«Escuchamos que los pastores Fulani habían llegado al mercado y matado a tres cristianos, e hirieron gravemente a otros cuatro. La violencia había sido desencadenada por el asesinato de un taxista Fulani por parte de algunos de nuestros jóvenes, que se estaban vengando por el ataque a Fanda Kaje. Empecé a temblar, pensando en mi padre que había ido al mercado; mi madre estaba temblando, mientras los dos nos preguntábamos si mi padre todavía estaría vivo».

«Mi madre me tomó de la mano y comenzamos a correr hacia el mercado. Encontramos caos; tomates, pimientos, cebollas y otros alimentos estaban esparcidos por todas partes; algunas tiendas fueron quemadas. Estaba muy asustado; no sabíamos dónde buscar a mi papá. Entonces escuchamos una voz: “si te mueves, te dispararé”. Nos escapamos junto con otras personas; mi madre me llevó en sus brazos y corrió tan rápido como sus piernas podían llevarla; una mujer la empujó y ella tropezó, lesionándose la pierna. Pero el dolor no la detuvo.

«Justo cuando estábamos a punto de regresar a nuestra casa, escuchamos más gritos de jóvenes. Nos dimos la vuelta y vimos a mi padre en el suelo, sin vida. Los chicos habían llevado su cuerpo desde el mercado. Corrieron hacia mi madre, que se había desmayado; le echaron agua en la cara y recuperó la conciencia; ella comenzó a gritar y llorar. Podía sentir el dolor de mi madre mientras ella abrazaba a mis hermanos y a mí con mucha fuerza; todos lloramos. Me preguntaba por qué Dios no lo evitó».

«Después del entierro de mi padre, ayudé a mi madre a vender tomates durante seis meses. Gracias a mi tío ahora estoy asistiendo a una escuela católica. Estoy feliz porque hice nuevos amigos y porque mis dos hermanas, mi madre y yo sobrevivimos al ataque.

«Finalmente estamos disfrutando la paz en la comunidad; el ejército ha intervenido para protegernos. El odio entre los cristianos y los pastores Fulani es insoportable, pero todavía le agradezco a Dios que haya un poco de luz después de la oscuridad que vivió en nuestra comunidad».