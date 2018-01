Mons. Fernández critica a Francisco y acusa a los cardenales Müller y Sarah de actuar como si no fuera Papa

(InfoCatólica) En el artículo, titulado «Las erróneas interpretaciones del mensaje del Papa», Mons. Fernández se permite decir lo siguiente de los cardenales del Vaticano:

Muchas veces se supone que todos los que tienen alguna tarea en instituciones católicas están ejecutando órdenes del Papa cada vez que hablan. Sin embargo, esto ni siquiera ocurre con los cardenales del Vaticano, ya que siguen pensando y hablando como quieren, como si Francisco no fuera papa.

Y menciona expresamente a los cardenales Müller, Prefecto Emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe -criticando al Papa por no quitársele antes de encima- y Sarah, Prefecto de la Congregracion para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos:

¿Acaso no nos preguntamos muchas veces por qué no se sacaba de encima al cardenal Müller, quien no ocultaba una línea de pensamiento muy diferente e incluso lo criticaba? Y miremos al cardenal Sarah, que sigue proponiendo volver a celebrar la misa de espaldas al pueblo.