El P. James Martin sugiere que el Catecismo contribuye al suicidio de los jóvenes LGBT

(InfoCatólica) En una entrevista reciente, el sacerdote jesuita James Martin, nombrado por el Papa Francisco como asesor de la Secretaría de Comunicaciones de la Santa Sede, afirmó el lenguaje en «El Catecismo de la Iglesia Católica» contribuye directamente al alto nivel de suicidios de adolescentes entre los jóvenes LGBT.

El padre James Martin no aclaró en qué parte se lee que las personas homosexuales sean «intrínsecamente desordenadas» a pesar de que la sección que habla del tema no hace referencia a las personas sino a los «actos homosexuales» y a la inclinación homosexual, pero de las personas dice explícitamente que «están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida» y «a la perfección cristiana»

Castidad y homosexualidad

2357 La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual, exclusiva o predominante, hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves (cf Gn 19, 1-29; Rm 1, 24-27; 1 Co 6, 10; 1 Tm 1, 10), la Tradición ha declarado siempre que “los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados” (Congregación para la Doctrina de la Fe, Decl. Persona humana, 8). Son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso.

2358 Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición.

2359 Las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana.