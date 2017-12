Mateusz Morawiecki, próximo primer ministro polaco: «Sueño con cristianizar nuevamente la Unión Europea»

No aceptará chantajes en materia de soberanía y valores morales

(Catholic Herald/InfoCatólica) Mateusz Morawiecki, de quien se espera que sea confirmado como primer ministro esta semana, dijo que su sueño era «cristianizar nuevamente la UE» en una entrevista con un canal católico.

Polonia es una «nación grande y orgullosa», le dijo a TV Trwam, y agregó que no se sometería a un «chantaje» por parte de los líderes europeos.

Sus comentarios se producen después de que el Parlamento Europeo aprobara una resolución que amenazaba con sanciones contra Polonia si aprobaba una serie de medidas, una de las cuales es un plan para restringir los abortos por problemas de salud del feto.

El parlamento de la UE también criticó las reformas judiciales propuestas para su aprobación en Polonia que obligarían al 40% de los jueces de la Corte Suprema polaca a retirarse y a revisar el organismo que nombra nuevos jueces.

La resolución decía que las medidas propuestas eran una «violación grave de los valores europeos» y también exigía que Polonia «tomara una posición firme sobre los derechos de las mujeres, proporcionando anticonceptivos gratuitos y accesibles sin discriminación».

Cuando se le preguntó sobre el riesgo de que la UE recorte fondos a Polonia, Morawiecki recordó al ex presidente francés François Hollande, diciendo: «Recuerdo que un ex presidente nos dijo a principios de este año 'usted tiene valores, tenemos fondos'. Bueno, me encantaría ayudar a Occidente con los valores adecuados».

Morawiecki sucederá a Beata Szydło, quien presentó su renuncia la semana pasada tras una reorganización del Partido de la Ley y la Justicia, que gobierna el país. Szydło, cuyo hijo es sacerdote, probablemente ocupe un puesto importante en el gobierno de Morawiecki.