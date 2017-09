Madre en coma escuchaba cómo los doctores hablaban de desconectarla

(InfoCatólica) Los médicos pensaron que Lyndee Brown Pellettiere-Swapp, de 47 años, estaba muriendo y nunca se despertaría de su coma. Lyndee dijo tres voces en voz alta: «Soy una luchadora».

Lyndee no ​​estaba muerta, sino presa de una condición en la que podía oír todo a su alrededor, pero no podía responder ni moverse.

Su familia la encontró inconsciente en día del año 2015 y la llevó al hospital. Allí sufrió varias convulsiones, y después de 12 días en estar hospitalizada los médicos dijeron que sus órganos vitales estaban fallando. Afirmaron que la mejor opción era desactivar su soporte de vida, según el informe.

Los médicos le dijeron a su marido ya sus hijos que ella nunca saldría de su coma, y ​​no había nada más que hacer.

Por lo tanto, el 29 de octubre de 2015, los médicos desconectaron su soporte vital. Mientras tanto, ella dijo que su marido estaba a su lado susurrándole: «¡Necesito que pelees!».

Lyndee narró a CBS 5 que escuchó todo lo que la gente alrededor de ella decía, incluyendo los planes para retirarle el soporte de vida. Dijo que recordó a su sobrina entrando a su habitación para leerle.

«En mi cabeza estaba muy claro lo que decían, pero no podía comunicarme. Finalmente pude salir y decir “soy una luchadora” , que es lo que mi marido estaba susurrándome al oído».

Su recuperación ha sido larga y difícil, con varias hospitalizaciones y cirugías desde que se despertó. Su esposo y sus dos niños dijeron que están tan agradecidos de que esté viva.

«Solo porque no estás consciente no significa que no puedas escuchar», dijo. «Así que debes hablar con tus seres queridos si están en esa situación. Ellos te escuchan».