Cardenal Burke: «Urgencia de resolver la dubia pesa hondamente en mi corazón»

(LifeSiteNews/InfoCatólica) Dos de los cuatro cardenales que presentaron la dubia al Papa Francisco para aclarar las interpretaciones dudosas de la Amoris Laetitia han muerto. Pero esto no impedirá que los dos cardenales restantes «continuemos la importante labor de resolver el dubia», explicó el cardenal Raymond Burke en una nueva entrevista.

En una amplia entrevista con el sitio de noticias de la diócesis de Parramatta, Catholic Outlook, el cardenal afirmó que «la urgencia de una respuesta a la dubia deriva del daño hecho a las almas por la propagación de la confusión y el error, que se producen al no responder las cuestiones fundamentales planteadas y no se haga de acuerdo con la constante práctica y enseñanza de la Iglesia». Esta urgencia «pesa hondamente en mi corazón», agregó.

La confusión causada por Amoris Laetitia ha llevado a la muchas personas a «sentir que la Iglesia no es un punto seguro de referencia», dijo Burke.

«Ustedes saben que en la Iglesia solo tenemos un guía, el Magisterio, la enseñanza de la Iglesia, pero ahora parecemos estar divididos en facciones políticas », explicó Burke. «Además, incluso el lenguaje que se usa es muy mundano y eso me preocupa mucho».

«No hay claridad sobre estos asuntos», dijo. «Estas personas están en una situación muy difícil. Es un hecho palpable que tenemos conferencias de obispos que se contradicen entre sí en cuanto a la interpretación de Amoris Laetitia , en donde se ven unos obispos contradiciéndose mutuamente; tenemos además fieles laicos que discuten entre sí sobre esto; y también a sacerdotes que están sufriendo porque los fieles acuden a ellos, esperando respuestas que no son posibles porque han recibido una de estas interpretaciones erróneas de Amoris Laetitia. Como resultado, ya no entienden las enseñanzas de la Iglesia».

Burke, uno de los defensores más firmes en la Iglesia de la ortodoxia católica, dijo que la Iglesia puede ofrecer «dirección» y llevar a la transformación cultural «en términos de respeto a la vida humana, respeto a la integridad de la familia y respeto a la libertad religiosa».

También expresó su pesar por la pérdida de dos de los cuatro firmantes de la dubia, los cardenales Joachim Meisner y Carlo Caffarra. De los cuatro, solo él y el cardenal Walter Brandmüller permanecen con vida.

Dijo que Caffarra «sufrió profundamente» porque «la confusión y el error en la Iglesia ha ocasionado un grave daño a las almas».

«En cada encuentro con el cardenal Caffarra, me impresionó su pureza de corazón y su carácter totalmente sacerdotal», continuó Burke. «Él amó a Cristo y Su Cuerpo Místico, la Iglesia, con todo su corazón. Por eso, sufrió tan profundamente el hecho de que la actual situación de confusión y error en la Iglesia causara un grave daño de las almas ».

«A lo largo de los años, fui bendecido por la amistad del cardenal Carlo Caffarra, un sacerdote destacado y un gran estudioso sobre la teología del matrimonio y la vida familiar», dijo Burke. «Durante los últimos tres años, he trabajado muy de cerca con él en la defensa del matrimonio y la vida familiar ante una creciente confusión y propagación del error, que también han penetrado en la Iglesia».

Pero Caffarra «nunca cuestionó la presencia de Nuestro Señor con nosotros, según su promesa a los discípulos, y nunca cuestionó la maternal intercesión de la Virgen Santísima, Madre de Nuestro Señor».

Burke explicó que los medios a menudo lo malinterpretan y trata de presentarlo fundamentalmente como un opositor del Papa.

«Representan al Papa Francisco como una persona maravillosa y abierta, y no hay nada malo en eso, pero me describen como todo lo contrario», dijo Burke. «Creo que cualquier persona que haya tenido alguna experiencia conmigo como sacerdote u obispo diría que soy muy pastoral y, de hecho, no veo ninguna contradicción entre ser pastoral y ser fiel en anunciar la enseñanza de la Iglesia y obedecer la ley de la Iglesia ».

«Están haciendo una caricatura de alguien que pide claridad sobre ciertos asuntos, están diciendo “él es el enemigo del Papa” y “está tratando de construir una oposición al Papa”, lo que por supuesto no es el caso en lo absoluto», aclaró Burke.