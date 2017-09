Una Iglesia Anglicana aloja un desfile de modas satánico

(InfoCatólica) El lunes pasado la Iglesia anglicana de San Andrés acogió en su interior un desfile de modas satánico, en donde distintos modelos desfilaron vestidos como demonios y acompañados de abundantes símbolos satánicos.

La diseñadora, Dilara Findikoglu, de la que se dice que es una «rebelde del mundo de la moda», afirma estar en perfectamente sintonía con la filosofía de la industria, sino haciendo las cosa que la industria quiere que haga. Aseguró además que está inmersa en temas de «parasicología y todo lo relacionado con lo oculto, así que cuando leía libros del tema, pensaban que iba a ser una satanista».

Confundido por los medios con un templo católico

Diversos medios de información transmitieron la información erróneamente afirmando que se trataba de una Iglesia Católica. Entre ellos la revista Vogue, y posteriormente algunas web de noticias protestantes.

Reacciones desde la Iglesia Anglicana

Por su parte, el blog protestante anglicano Archbishop Cranmer publicó un artículo en protesta titulado «Why is the Church of England hosting a Satanic Fashion Show? » (¿Por qué la Iglesia de Inglaterra aloja un espectáculo de modas satánico?), en el cual pregunta si el obispo de Fulham, el Rev. Jonathan Baker, Bishop estaba al tanto del espectáculo, y «cómo pudo ser posible que un espacio sagrado fuese usado por algo que solo puede ser descrito como una alabanza a Lucifer». «¿Cómo puede dar gloria a Dios alojar un espectáculo satánico?»

Diócesis anglicana se disculpa

En un posterior comunicado un vocero de la diócesis anglicana se disculpó alegando que «fue obviamente un error» ya que no estaban al tanto del contenido o diseño antes que se realizara.