El «torie» Jacob Rees-Mog se opone al aborto en cualquier circunstancia y al «matrimonio» homosexual

Podría ser candidato a liderar el partido de Theresa May.

(InfoCatólica) En una entrevista con Piers Morgan y Susanna Reid en Good Morning Britain, Rees-Mogg, al que algunos ven como el futuro líder del partido conservador, dijo que se oponía al aborto, incluso en casos de violación e incesto. Su argumento es que «la vida es sacrosanta y comienza en el momento de la concepción».

Cuando se le preguntó sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, dijo: «Apoyo la enseñanza de la Iglesia Católica», y agregó que la misma sobre ese tema es «completamente clara».

El diputado católico ha sido objeto de una campaña online a su favor durante los últimos meses para convertirlo en el próximo líder del Partido Conservador. Sin embargo, el propio Rees-Mogg se ha desmarcado de dicha campaña diciendo: «No soy candidato, no hay vacante, apoyo totalmente a Theresa May y quiero que continúe».

Cada vez más difícil la compatibilidad entre fe y política

En febrero de este mismo año, el político británico aseguró que cada vez le resultaba más difícil ser cristiano y miembro del parlamento británico.

Mogg dijo que a pesar de que había sido «muy afortunado» y ser cristiano y político le resultó en un principio «relativamente sencillo», tal circunstancia se estaba «volviendo más difícil» para la mayoría de los políticos con fe.

En otra entrevista declaró:

«Creo que vivimos en un mundo cada vez más secularizado, a pesar de que un gran número de diputados tienen una creencia religiosa. Pero la percepción es que, como dijo Alastair Campbell, "Nosotros no hacemos de Dios." Eso ha hecho más difícil que algunos políticos se sientan cómodos admitiendo su fe y creo que ello es posiblemente más difícil en la izquierda que a la derecha»

Con información del Catholic Herald