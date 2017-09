Nacida viva luego de un aborto fallido luchó por respirar

Decenas de millones de bebés no nacidos han muerto en abortos en los Estados Unidos en los últimos 40 años, pero ella es una de las pocas que sobrevivieron.

Ahora lucha por la vida de los no nacidos

(LifeNews/InfoCatólica) La sobreviviente del aborto Melissa Ohden nació en 1977 después de un aborto fallido con infusión salina. Ella compartió su historia recientemente con The Daily News antes de su charla en una recaudación de fondos en beneficio de un Centro próvida de ayuda a mujeres embarazadas en Nueva York.

«Realmente creo en el trabajo que hacen estos centros de apoyo a mujeres embarazadas», explicó Melissa. «Creo que si mi madre biológica hubiera tenido los recursos y se le hubiese proporcionado apoyo como los que este centro provee, tal vez su vida y la mía pudieran haber sido muy diferentes».

Una enfermera desobedeció y no la dejó morir

El propósito de un aborto es matar a un niño no nacido, pero Melissa no murió cuando su madre tuvo el aborto. Melissa dijo que ella nació viva y jadeando por aire a las 31 semanas de gestación. Una enfermera desobedeció las órdenes de dejarla morir y comenzó a proporcionarle cuidados médicos para salvarle la vida, según el informe.

Melissa más tarde fue adoptada. Dijo que no supo la verdad sobre su nacimiento hasta que tenía unos 14 años, y que su autoestima se afectó profundamente cuando se enteró que su madre trató de abortarla.

Más recientemente, Melissa dijo que había contactado a su madre biológica y se enteró de que había sido presionada para abortar.

«Mi madre no sólo fue presionada, sino que se vio obligada a poner fin a mi vida y cambiarla para siempre», dijo Melissa. «Su mayor pesar como una mujer de unos cincuenta años es que nunca huyó de su propia familia. Siempre tengo que señalar eso a aquellos que son pro-aborto. ¿Dónde está el empoderamiento para las mujeres, para que sea ese su mayor pesar?»

Comparte su historia en todo el mundo

Melissa ahora comparte su historia con personas en todo el mundo, incluyendo legisladores y escépticos, y también con los pocos excepcionales casos que también sobrevivieron intentos fallidos de aborto.

«No importa lo que la gente cree sobre el aborto, mi historia llega de muchas maneras diferentes a muchas personas».

Ella dijo que cuando empezó a hacer gira con su historia, la gente creía que estaba mintiendo, aunque Melissa dijo que actualmente no suele escuchar eso.

The Abortion Survivors Network, la red de supervivientes del aborto

Melissa dice que le gusta escuchar las historias de otras personas cuando ella viaja por el país. En 2012, fundó The Abortion Survivors Network (ASN), que busca educar al público sobre los abortos fallidos y los supervivientes, a la vez que proporciona apoyo emocional, mental y espiritual a los sobrevivientes del aborto. Desde la creación de la ASN ha estado en contacto con 217 supervivientes.

Aproximadamente 60 millones de bebés no nacidos han muerto en abortos desde la demoníaca sentencia de Roe v. Wade en 1973. Historias como las de Ohden arrojan luz sobre la verdad de que estos bebés no nacidos no eran solo vidas potenciales o partes de tejido sino seres humanos únicos e individuales que merecían y tenían derecho a vivir.