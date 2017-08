El «matrimonio» gay no es un derecho, puede ser prohibido

La prohibición del «matrimonio» entre personas del mismo sexo en Irlanda del Norte no contraviene los derechos humanos, dijo el juez, «porque ese derecho no existe».

(LifeSiteNews/InfoCatólica) La prohibición de Irlanda del «matrimonio» gay no viola los derechos de las parejas del mismo sexo, afirmó el jueves el Tribunal Supremo de Belfast.

El tribunal desestimó dos casos que impugnaban la prohibición, dando un revés a los defensores del «matrimonio» gay en la única parte del Reino Unido que aun mantiene una prohibición.

El juez O'Hara declaró que el gobierno debe decidir el asunto y no el tribunal, informó Reuters, y también que una prohibición del «matrimonio» gay no viola las normas internacionales de derechos humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que el «matrimonio» homosexual no es un derecho en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

«No es difícil entender cómo los gay y las lesbianas, que han sufrido discriminación, rechazo y exclusión, lamentan el mantenimiento en Irlanda del Norte de la barrera al matrimonio entre personas del mismo sexo», dijo O'Hara. «Sin embargo, la sentencia que tengo que emmitir no se basa en la política social sino en la ley».

El fallo se refería a dos casos, informó la BBC. Uno es un caso conjunto llevado por una pareja de lesbianas y una pareja gay, y el segundo caso involucra a dos personas «casadas» en Inglaterra que solicitan que su «matrimonio» sea legalmente reconocido en Irlanda del Norte.

O'Hara escuchó los dos casos juntos debido a las similitudes en sus argumentos.

Contexto y antecedentes

El «matrimonio» del mismo sexo está prohibido en Irlanda del Norte, pero es legal en Inglaterra, Escocia, Gales y la República de Irlanda. Irlanda del Norte fue el primer país en el Reino Unido en introducir sociedades civiles hace 12 años.

La cuestión del «matrimonio» del mismo sexo ha sido el centro de batalla en Irlanda del Norte durante años. Los partidarios del «matrimonio» gay han impulsado la legalización en Irlanda del Norte, y los defensores pro-vida dicen que un referéndum aprobando el «matrimonio» gay fue el resultado de una campaña concertada de un año, sumado con la secularización del país predominantemente católico .

A principios de este mes en su primera visita oficial al norte, el primer primer ministro abiertamente gay Leo Varadkar apareció en un evento sobre los «derechos» gay de Belfast y dijo sobre la legalización del matrimonio homosexual en Irlanda del Norte: «Es solo cuestión de tiempo».