El #HOBusAéreo sobrevolará desde este miércoles las playas

(Actuall/InfoCatólica) Con el lema «Ley Mordaza LGTBI: Van a por tus hijos», el #HOBusAéreo sobrevolará desde este miércoles desde Sotogrande (Cádiz) a Fuengirola (Málaga) para denunciar la ley LGTBI de Podemos. La norma se ha presentado en el Congreso de los Diputados en el mes de mayo y previsiblemente iniciará su tramitación en septiembre.

El presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, ha asegurado que «con esta campaña vamos a denunciar en varias localidades de la costa española que la Ley Mordaza LGTBI de Podemos, con el pretexto de combatir la discriminación por orientación sexual, recorta derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Tenemos apenas unas semanas para movilizarnos y evitar que eso suceda».

Arsuaga ha hecho hincapié en que la Ley Mordaza LGTBI de Podemos «es una amenaza para las familias puesto que invita a los menores a cuestionarse su identidad sexual desde educación infantil, introduciéndose en su intimidad y llenandoles de ideología, y vulnera la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus valores».

El presidente de HazteOir.org ha afirmado que «con el pretexto de combatir la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género, la clase política se ha propuesto adoctrinar a nuestros hijos y otorgar privilegios a determinados colectivos por encima de los derechos de todos».

Arsuaga, además, ha resumido los aspectos más preocupantes de la norma: «Vulnera el derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos según sus valores; prohíbe que una persona, de forma voluntaria, reciba ayuda de un profesional para cambiar su orientación sexual; impide a los padres decidir sobre tratamientos hormonales y operaciones quirúrgicas que afectan a sus hijos; obliga a los menores a compartir vestuario y cuarto de baño con personas de otro sexo. Y por si fuera poco, permite a las administraciones requisar y destruir libros, publicaciones y archivos que no se adecúen a los dogmas de las asociaciones LGTBI».

«La Justicia nos da la razón»

A pesar de los intentos de la clase política y de los grupos radicales por acallar su mensaje contra el adoctrinamiento de género en las aulas, lo cierto es que, de momento, la Justicia ha dado la razón a la asociación en varas ocasiones.

Concretamentente, la Audiencia Provincial de Madrid afirmó en un Auto que los mensajes del #HOBus «no podían considerarse un atentado a la juventud y a la infancia» y que no hay delito alguno en que «una asociación legalmente constituida pueda dirigirse a los padres-en general- y a quienes la Constitución garantiza el derecho a formar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones (art.27.3 CE) con mensajes como “No permitas que manipulen a tus hijos en el colegio. Infórmate con el libro que no quieren que leas”».

La resolución de la Audiencia Provincial de Madrid aseguraba también que «admitir la persecución de ideas que molestan a algunos o bastantes, no es democrático, supone apoyar una visión sesgada del poder político como instrumento para imponer una filosofía que tiende a sustituir la antigua teocracia por una nueva ideocracia».

Anteriormente, el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid archivó una denuncia contra la publicación #ElLibroProhibido que distribuye gratuitamente HazteOir.org, indicando expresamente que de la publicación «no se desprenden frases o expresiones ultrajantes u ofensivas».