Mons. Sánchez Sorondo asegura que el Papa tiene una relación muy buena con la dictadura comunista china

(InfoCatólica) Mons. Sánchez Sorondo, asistió a una conferencia sobre donación de órganos y trasplantes en Kunming, ciudad del sur de China. En una entrevista con el periódico estatal Global Times aseguró:

El prelado también aseguró que el Santo Padre ama a China y que el Vaticano desea que la nación asiática tenga un gran futuro.

Las declaraciones del obispo argentino refuerzan las sospechas de que se está intentando llegar a un acuerdo bajo cuerda entre la Santa Sede y el régimen dictatorial comunista para el nombramiento de obispos. Acuerdo que habría sido paralizado por el nombramiento de tres nuevos obispos para la Iglesia Patriótica China (cismática) por parte de las autoridades.

Precisamente el cardenal Zen, obispo emérito de Hong Kong, advirtió en febrero de este año contra un posible mal acuerdo entre el Vaticano y la dictadura comunista que gobierna China:

«Estamos muy preocupados porque parece que el Vaticano va a hacer un muy mal acuerdo con China, Yo comprendo que el Papa ve la situación con ingenuidad... Él no conoce a los comunistas chinos, pero lamentablemente las personas que lo rodean no son buenas en absoluto, tienen ideas muy equivocadas y me temo que pueden vender nuestra Iglesia clandestina, y eso sería muy triste».