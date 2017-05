Connecticut prohíbe terapia para menores con atracciones gay no deseadas

(LSN/InfoCatólica) Connecticut se convirtió en el séptimo estado en la nación en prohibir la terapia pro-heterosexual para menores de edad, después de que ningún republicano (o demócrata) en el senado estatal votara en contra del proyecto de ley, que el gobernador Dannel Malloy firmó en ley.

El gobernador Malloy, un demócrata pro-LGBTQ, se apresuró a firmar la llamada ley de «prohibición de la terapia de conversión» en una ceremonia en su oficina en el Capitolio, en lo que el Hartford Courant llamó «su firma más rápida en siete años».

El proyecto de ley, SB 6695, «prohíbe a los proveedores de atención médica o cualquier otra persona involucrada en tratamientos médicos proporcionar terapia de conversión, término utilizado y promovido por los activistas LGBTI y liberales para denigrar la terapia pro-heterosexual.

Opinión del gobernador

Al firmar el proyecto de ley, el gobernador dijo: «Esto es apoyado por la ciencia, es apoyado por nuestro despertar cultural y la conciencia de que somos una sociedad donde hay muchos jugadores diferentes y gente diversa, y no debemos tratar de hacer que todo el mundo sea como nosotros », dijo, según el Hartford Courant.

«Debemos reconocer que algunas personas no son simplemente nosotros, pero eso no las hace malas y ciertamente no las hace enfermas mentales - y ciertamente no las someterá, nadie, a terapias que sabemos que no funcionan y que no están apoyados por la ciencia», afirmó.

Ningún republicano del Senado votó en contra

El Senado de Connecticut votó por 36-0 para aprobar el proyecto de ley y la Cámara estatal votó 141-8 para aprobarlo, números impresionantes considerando que los republicanos lograron victorias históricas en ambas legislaturas cabalgadas sobre la candidatura de Donald Trump en noviembre.

Rechazo de la ley por parte de ex-homosexuales

Un ex homosexual, Greg Quinlan, calificó a la prisa liberal en prohibir la «terapia heterosexual» para los menores como «histeria».

«No hay evidencia real de que la terapia reparativa haga daño», dijo Quinlan, fundador y presidente de las Garden State Families, agregando que las demandas de los activistas LGBTI de «coerción» terapéutica son infundadas. «No hay electroshock, no hay IVs para inducir el vómito. Es terapia conversacional, como cualquier otra terapia». «Los políticos de Connecticut sucumbieron a las mentiras de la agenda homosexual», dijo. «Están complaciendo a la izquierda política homosexual».

Las víctimas de abusos homosexuales han sido «violadas de nuevo», remarcó Doyle

Otro ex gay, Christopher Doyle , un terapeuta licenciado y co-coordinador del Grupo de Trabajo Nacional para la Igualdad Terapéutica, dijo que los legisladores de Connecticut efectivamente revictimizaron a los menores abusados ​​sexualmente a través de su desequilibrado voto.

«Mientras los activistas gay continúan obteniendo victorias baratas en estados liberales como Connecticut, los que están perdiendo son jóvenes vulnerables que están en conflicto y confundidos acerca de su identidad sexual, algunos de los cuales llegaron a su confusión debido a un abuso sexual», dijo Doyle, que ha luchado contra las prohibiciones liberales contra la terapia reparadora en todo el país. «Así que ahora, el estado los ha violado de nuevo: primero, a manos de sus agresores, y segundo, a manos de políticos ignorantes que no saben nada sobre la salud mental o los jóvenes a los que supuestamente están protegiendo», explicó.

Un reciente análisis en la revista The New Atlantis por parte de los principales eruditos psiquiátricos Lawrence Mayer, Ph.D y Paul McHugh encontró que «en comparación con los heterosexuales, los no heterosexuales son aproximadamente dos o tres veces más propensos de haber sufrido abusos sexuales infantiles».

«En lugar de proteger los derechos de los menores, estos políticos están cubriendo sus bolsillos con sobornos políticos de activistas homosexuales. ¡Vergüenza debería darles!», declaró Doyle, con sede en Virginia, que también es líder del grupo ex-gay «Equality and Justice for All».

Connecticut se convierte en el séptimo estado en prohibir la terapia pro-heterosexual para menores de edad, uniéndose a California, Vermont, Illinois, Nueva Jersey, Nuevo México y el Distrito de Columbia.