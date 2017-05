Declaraciones a Radio Vaticano

Cardenal Urosa: en Venezuela no hay guerra civil sino opresión al pueblo

«No se puede hablar de guerra civil», en Venezuela: «una guerra civil no es posible porque la población que no sigue al gobierno no tiene armas, no está armada». Así se ha manifestado el cardenal Jorge Urosa, arzobispo de Caracas, a Radio Vaticano, ante la grave situación que se vive en el país.