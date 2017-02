Niña violada afirma que «el aborto sería un crimen más grande»

(ACI/InfoCatólica) Una niña de 13 años en Costa Rica, que quedó embarazada por la presunta violación perpetrada por su propio padre, rechazó la posibilidad de someterse a un aborto ya que con eso cometería «un crimen más grande» que el de su progenitor.

Así lo indicó Yorleny Sandoval, madre de la pequeña, en declaraciones a Noticias Repretel, en la localidad de Matina en Limón.

«Ella vino donde yo estaba sentada y me dijo: mami yo no voy a cometer un crimen más grande que mi padre. Si Dios quiere este niño va a nacer bien, él no tiene la culpa de lo que está pasando», relató Sandoval.

«Ella me dijo: mamá voy a seguir con mis estudios, voy a demostrarle al mundo que puedo salir adelante y voy a seguir estudiando durante el embarazo», resaltó la madre de la niña que ahora tiene dos meses de embarazo.