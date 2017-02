Terry Crews: «La pornografía cambia la manera en cómo ves a las personas»

(InfoCatólica) El conocido deportista Terry Crews, quien también ha actuado en numerosas producciones cinematográficas en Hollywood ha confesado recientemente que fue adicto a la pornografía. «Por años, años y más años yo fui adicto a la pornografía», y señala que la pornografía se ha convertido en un «problema mundial»

Terry confiesa que la pornografía le afectó inclusive en su vida familiar: «La pornografía realmente me dañó la vida en muchas maneras. Yo no le decía a nadie, nadie sabía. Era mi secreto, y eso le permitió crecer y empeoró mucho».

«Mi esposa me vio como un desconocido y se alejó de mi, y eso me cambió. Yo tenía que cambiar porque me di cuenta que esto era un problema serio. Lamentablemente tuve que ir a rehabilitación por eso. Y me di cuenta de que cuando no le dices a nadie se vuelve más poderoso. Pero cuando lo cuentas, lo sacas al mundo entero, pierde su poder. Todo el mundo quiere que sigas con tu “secretico sucio”, pero yo lo digo, yo voy a hablar sobre el tema».