(ACI/InfoCatólica) «La cirugía no te convierte en una mujer», aseguró recientemente Walt Heyer, ex transexual que se arrepintió del cambio de sexo luego de su encuentro personal con Dios.

Heyer contó su historia durante una conferencia de Courage en Phoenix (Estados Unidos) entre el 9 y 11 de enero de 2017, a la que asistieron docenas de miembros del clero y apostolados de todo el país que buscan servir mejor las personas que experimentan atracción por el mismo sexo o afrontan el tema de la transexualidad.

Heyer recuerda el momento en que comenzó a querer ser niña: a los cuatro años su abuela lo obligaba a colocarse vestidos, e incluso, le confeccionó uno.

Aquel fue un secreto que el niño no reveló a sus padres a petición de su propia abuela.

A la edad de 7 años, Heyer llevó a casa el vestido y lo escondió en uno de sus cajones. Al poco tiempo su madre lo encontró y se lo reprochó. Fue entonces cuando decidió contarles a sus padres que su propia abuela lo había vestido como una niña durante años.

Los padres de Heyer no tenían el vocabulario ni los recursos para saber cómo manejar la situación. Su padre reaccionó por miedo e implementó medidas disciplinarias muy severas.

Un tío de Heyer se enteró de la historia y comenzó a burlarse de él. Eventualmente, abusó sexualmente del niño.

«Usted ve que las personas que tienen un pensamiento desordenado están sufriendo. El problema es que no sabemos qué hacer con ellos », dijo Heyer.

El deseo de ser una mujer –ser alguien más que el niño maltratado y herido– permaneció con Heyer en la adultez, a pesar de haberse casado con una mujer y tener dos hijos.

A los 42 años, se realizó una operación quirúrgica de cambio de sexo y le pidió a sus amigos que comenzaran a llamarlo Laura Jensen.

«Comenzó como una fantasía y continuó del mismo modo, porque la cirugía no te convierte en una mujer. No es más auténtico que una falsificación de 20 dólares. No puedes cambiar a una persona biológicamente hombre en mujer», detalló.