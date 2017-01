Cardenal Caffarra: «Sólo un ciego puede negar que en la Iglesia existe gran confusión»

(InfoCatólica) El Arzobispo emérito de Bolonia, uno de los cuatro cardenales que han presentado las dubia al Papa sobre la interpretación de Amoris Laetitia, interviene en el debate haciendo referencia a los que insinúan que los cuatro cardenales están actuando para dividir la iglesia.

Teniendo en cuenta que «sólo un ciego puede negar que en la Iglesia existe gran confusión», Caffarra explica que «pensar en una praxis pastoral no fundada y arraigada en la doctrina, significa fundar y radicar la práctica pastoral en la arbitrariedad». En este sentido es interesante también la excusa acerca del desarrollo de la doctrina en Amoris Laetitia, uno de los argumentos teológicos esgrimidos repetidamente por el cardenal Christoph Schönborn, en un intento de explicar la evolución sobre la práctica para el acceso a los sacramentos por parte de los divorciados en nueva unión.

El quid de la controversia es explicado por el cardenal de esta manera:

«¿El Ministro de la Eucaristía (generalmente el sacerdote) puede dar la Eucaristía a una persona que vive more uxorio con una mujer o un hombre que no es su esposa o su marido y no tiene intención de vivir en continencia? Las respuestas son dos: o sí o no. Quien tenga en cuenta Familiaris Consortio, Sacramentum Caritatis, el Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la iglesia Católica, a la pregunta planteada responderá que No. Un No válido hasta que los fieles en cuestión se propongan abandonar el estado de la convivencia más uxorio. ¿Amoris laetitia ha enseñado que, dadas ciertas circunstancias precisas una vez recorrido cierto camino, los fieles pueden acercarse a la Eucaristía sin comprometerse a la continencia? Hay obispos que nos han enseñado que se puede. Por una simple cuestión de lógica, entonces se debe también enseñar que el adulterio en sí mismo, per se, no es un mal. No es pertinente apelar a la ignorancia o al error sobre la indisolubilidad del matrimonio, un hecho por desgracia generalizado. Este recurso tiene un valor interpretativo, no orientativo. Debe usarse como un método para discernir la imputabilidad de las acciones ya realizadas, pero no puede ser principio para realizar acciones futuras. El sacerdote tiene el deber de iluminar a los ignorantes y corregir al que yerra».