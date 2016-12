Ponen en libertad al paquistaní detenido por el atentado de Berlín

(Agencias) El fiscal jefe Holger Münch ha confirmado que no saben «si hay uno o varios autores» del atentado ni tampoco si estos «tuvieron apoyo» de otras personas. Así mismo, ha negado que se hubiera producido por ahora ninguna reivindicación del atentado.

Según el periódico 'Die Welt', que cita fuentes policiales, el verdadero autor del ataque terrorista está en libertad, «aún tiene armas y puede seguir haciendo daño».

«Si ven algo sospechoso no actúen por cuenta propia por su seguridad; para eso estamos nosotros», manifestaron las fuerzas de seguridad, que difundieron un número de teléfono (03054024111) para los ciudadanos que puedan aportar indicios. La policía federal pidió también a los berlineses que sean prudentes y sigan las recomendaciones de las fuerzas de seguridad de la capital.

Poco antes, el ministro alemán de Interior, Thomas de Maizière, confirmaba que «ya no hay ninguna duda» de que lo ocurrido «fue un atentado» cuya autoría no ha reivindicado «directamente, todavía» el autodenominado Estado Islámico (IS, por su siglas en inglés).

El propio de Maizière había informado de la detención de un refugiado nacido en pakistán, de 23 años, y que fue arrestado después de que un ciudadano lo siguiera en su huida.