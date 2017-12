Se armó el Belén

Ayer lunes 4 de diciembre el alcalde de la localidad francesa de Béziers inauguró el belén municipal entre aplausos y abucheos. El nacimiento se installa desde 2014, año en que fue declarado ilegal por el Consejo de Estado francés, en nombre de la separación entre Iglesia y Estado decretada en 1905, tras una denuncia de la Liga de los derechos del hombre.

El alcalde Robert Ménard, antes directivo de Reporteros Sin Fronteras, declaraba que “el año pasado 23000 personas vinieron a admirar nuestro nacimiento, que no pretende ofender a nadie. ¿Por qué prohibirlo? No tocarán nuestro nacimiento, lo defenderemos.”

Según informa el portal Médias-presse.info, “ en el clima profundamente anticatólico que auspicia la república masónica, el Consejo de Estado justificaba su decisión argumentando que el nacimiento que se había instalado en 2014 en el Ayuntamiento de Béziers no respondía a una costumbre local ni se acompañaba de otro elemento que justificara su presencia en un entorno cultural, artístico o festivo. Al parecer, esta gente no sabe que los franceses, desde hace siglos, celebran de este modo la Natividad de Jesucristo.”

Este medio informativo indica que este año la colocación del nacimiento podría de nuevo ser denununciada por la Liga de los derechos del hombre, con el apoyo del Partido Comunista de Francia local.

Por último, Médias-presse.info da un consejo a los católicos franceses: “Concluyamos recordando a todo cristiano que se respete, incluso a los más timoratos y a los que estuvieran contaminados por el pensamiento políticamente correcto, que ni un solo céntimo de un cristiano debería alimentar las arcas de la Liga de los derechos del hombre, encarnizadamente hostil al Niño Jesús.”

Entretanto, en España, a falta de legislación que proteja el anticristianismo institucional (tiempo al tiempo…), algunas autoridades reinventan el belén para canalizar su cristianofobia so pretexto de modernizar sus personajes. Y no olviden que esa “oposición” que todavía para muchos católicos pasa por ser “de los suyos” simplemente se ha abstenido de polemizar ya que ‘cada año se coloca una figura nueva y corresponde al alcalde elegirla’. (Ay, con la que está cayendo y todavía esperan algo del peperismo liberal…)

Verán cómo no tardaremos en ver caganeras y lavanderos entre los musgos y los árboles de tomillo. Las despendoladas reinas magas valencianas llegarán con turbantes y medias de encaje a lomos de camellas y, en lugar de acercarse al pesebre, se quedarán en la posada para festejar el solsticio. Pronto los animalistas querrán prohibir también los chorizos “de pega” que a veces cuelgan de las ventanas de poliespán pintado… Habrá que recordar a los anticristianos que el belén no es suyo, que se inventen otra cosa. Cualquier día nos dirán en qué tenemos que creer, ideologizarán la enseñanza para que nuestros hijos no profesen la fe católica y…huy, perdonen el lapsus, esto está sucediendo ya.

Continuamos con el culebrón belenero contándoles que para la alcaldesa de Madrid el diciembre navideño es el marco ideal para exponer una parodia de la Pasión que sufrirá el Niño quien, por cierto, no puede asomar la naricita por la Puerta de Alcalá. Vamos, que Jesucristo sólo puede poner la cara para que le den bofetadas. Nada de luces católicas pero, eso sí, al solsticio fiesta de luces con fuegos de artificio.

Volvamos la mirada a los templos destruidos de Nigeria, Siria, Irak…junto a los escombros, una fe inconmovible. Y es que, a pesar de lo que algunos piensan, nuestra fe no está en los templos, ni en las codiciadas ermitas, ni en las figuras del belén. Nos ha tocado convivir con la apostasía feroz de occidente. Pidamos al Señor más amor, para amar por quienes no aman al Niño. Y preparémonos, con santa paz, para la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo. Ah, que no falte un nacimiento en casa.

1Levanto mis ojos a los montes:

¿de dónde me vendrá el auxilio?

2El auxilio me viene del Señor,

que hizo el cielo y la tierra.

3No permitirá que resbale tu pie,

tu guardián no duerme;

4no duerme ni reposa

el guardián de Israel.

5El Señor te guarda a su sombra,

está a tu derecha;

6de día el sol no te hará daño,

ni la luna de noche.

7El Señor te guarda de todo mal,

él guarda tu alma;

8el Señor guarda tus entradas y salidas,

ahora y por siempre.