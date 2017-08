Italia: confirman la condena al gurú de la secta Arkeon por hacerse pasar por psicólogo

Luis Santamaría , el 25.08.17 a las 9:08 AM

Para el delito de ejercicio abusivo de la profesión de psicólogo no se necesita un método, sino que es suficiente un fin y un presupuesto: el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos psíquicos. Así comienza la noticia del medio italiano Il Sole 24 Ore en la que Patrizia Maciocchi informa de que el Tribunal de Casación, basado en este principio, ha confirmado la condena del gurú fundador de la “psico-secta” Arkeon por los delitos de asociación para delinquir y abuso de la profesión de psicólogo.

El condenado se llama Vito Carlo Moccia, un dato fundamental que no ofrece el medio italiano. Sin embargo, puede consultarse en el documento de la sentencia, que ha publicado en su página web la psicóloga italiana Lorita Tinelli, experta en sectas. Presentamos la información gracias a la traducción realizada por la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES).

Los psicólogos, legitimados para denunciar

El Tribunal Supremo, en su sentencia 39339 hecha pública el pasado 22 de agosto, afirma en primer lugar el derecho del Orden de Psicólogos a constituirse en parte civil en el proceso, rechazando la objeción que sobre este punto había hecho el demandante.

Esta constitución es posible cuando no se basa únicamente en el daño a los intereses morales de la categoría profesional, sino también en el daño patrimonial que, aunque indirectamente, derive de la competencia desleal por parte de personas no capacitadas. Y para los jueces fue ciertamente competencia desleal y ejercicio abusivo de la profesión “el camino de desarrollo y de conocimiento personal” propagado en los seminarios de Arkeon. Caminos que, según la defensa, no eran más que una evolución del reiki, la práctica espiritual utilizada como terapia alternativa para dolencias corporales y mentales.

El daño a los adeptos

Los jueces de apelación habían verificado que los asistentes se dirigían a la “asociación” con laa través de la psicoterapia. Un “apoyo” que los “maestros” no negaban “yendo a, insinuando”.

De un informe técnico de la Fiscalía del Tribunal de Bari se desprende que, según los “maestros” de la secta, los padres solían transmitir valores perversos a sus hijos; casi siempre la madre que, como mujer, se dedicaba principalmente a relaciones perversas. La única función noble reconocida al sexo femenino era ser una tierra fértil destinada a dar a luz al hijo del Guerrero.

El resultado de una “introspección” tan “iluminada” no era la serenidad deseada, sino un sobresalto y graves riesgos para la estabilidad psíquica de los asistentes a los seminarios. No es de extrañar la constitución de una parte civil por parte de los psicólogos. El Tribunal de Casación señala que el artículo 348 del Código Penal, relativo al abuso de profesión, es una norma general que debe combinarse con las demás que regulan las profesiones para las que está prevista la habilitación.

Se aclaró que para ejercer de psicólogo sirve un título específico o un título en medicina y cirugía, más los cursos de especialización requeridos; los jueces niegan que sea necesario, para impugnar el delito, el uso de métodos particulares, científicamente probados o no. Es suficiente que la conducta tenga como presupuesto hacer el diagnóstico y cómo curarlo. De hecho, la norma pretende impedir que la salud mental del paciente sea puesta en riesgo por aquellos que pueden “manipularla” dañándola.

El daño al Orden de Psicólogos resultaba evidente tras examinar la estructura de Arkeon y su modus operandi. El boca a boca, folletos, publicidad a través de Internet, presentaciones gratuitas de los cursos… todo estaba dirigido a reunir a tantos participantes como fuera posible para maximizar los beneficios.

Los adeptos, después de haber “invertido un capital significativo” en los seminarios, permanecían vinculados al grupo incluso con la esperanza de hacer producir, una vez que llegaran a ser maestros, el título dado por el gurú. Todo esto prueba “el engaño del delito” y que se trababa, ciertamente, de una “asociación para delinquir”.

Un grupo “abusivo y peligroso”

Según explica en su página web la psicóloga Lorita Tinelli, “después de tantos años hemos llegado a la etapa final de un camino largo, judicial y no sólo, que ha sido increíble” y que aún hoy trae consigo “un proyecto de ocultación de la realidad, de denigración y de intimidación a las víctimas y a los que han denunciado”.

La experta recuerda que uno de los maestros de Arkeon, Francesco Antonio Morello, ya había sido condenado definitivamente en 2012 por abuso sexual, “comportamiento hecho posible también gracias a su papel de maestro en el grupo”.

Por eso muestra su satisfacción porque en la sentencia de casación queda claro que el método Arkeon de Moccia era “abusivo y peligroso”, de manera que no sólo se cierra definitivamente la cuestión en la esfera judicial, sino que también “confirma mi hipótesis inicial y me da la razón sobre los motivos por los que denuncié públicamente el asunto”.

En los medios de comunicación se habló en su día de 10.000 personas en torno a la secta Arkeon, con sede en Bari. Un extenso informe presentado ante el Senado italiano por el psicólogo Luigi Corvaglia da los detalles sobre el funcionamiento del grupo y su carácter destructivo.