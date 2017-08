Argentina: un hombre aparece calcinado tras ser extorsionado por una tarotista

Luis Alberto Gómez (en la foto) fue hallado calcinado en el interior de un Fiat Palio el pasado 22 de julio a las 8:10 en la autopista que une a la ciudad de Córdoba y Villa Carlos Paz (Argentina). El hecho generó una gran conmoción y durante más de tres semanas el caso estuvo envuelto en misterio. Sin embargo, en los últimos días el fiscal que investiga la causa, Ernesto de Aragón, reveló el contenido de una carta escrita por la víctima en la que revelaría los motivos por los que apareció muerto dentro de un auto.

En un primer momento, los investigadores no descartaron ninguna hipótesis, tal como leemos en Infobae. “Sé que hay una gran inquietud y demanda por conocer una respuesta, estamos trabajando duro pero con prudencia, queremos ser responsables en el manejo de la información”, decía el fiscal. Pero con el nuevo hallazgo, parecería que la causa toma un nuevo rumbo.

La familia descarta el suicidio

Viviana Leguiza, la viuda de Gómez, descartó de plano que su marido se haya suicidado y desmintió días antes que el hombre le haya dejado una carta de despedida. “Sólo hay incertidumbre. Desde la Policía no me aclararon nada”, dijo la mujer a Cadena 3, y agregó: “Luis no me dejó ninguna carta en la casa. Él no tenía ningún enemigo. Era la persona más buena que había”. No pudo aclarar si su marido tenía deudas con alguien: “desconozco”.

En diálogo con Cadena 3, el funcionario judicial indicó que. “Me la mandé, hice algo terrible, y voy a pagar las consecuencias”, escribió Gómez.

De la autopsia no surgieron signos físicos de que haya recibido un disparo u otros golpes de violencia externa. “Eso no es excluyente de la posible participación de un tercero en el hecho”, precisó el fiscal semanas atrás. Los bomberos de la provincia constataron que dentro del auto había sólo un ocupante, que estaba en el baúl y que se trataba de Gómez. Sospechan además que “habría estado vivo” en el momento de explotar el Fiat Palio, ya que el cadáver no presentaba ninguna lesión.

Extorsionado por una tarotista y una bruja

Una “tarotista” y su madre “bruja” están acusadas de haber extorsionado al hombre. Según se pudo constatar, Gómez había contratado a la mujer experta en el tarot para que le realizara un “trabajo sentimental” a su favor. Creen que el pago por el servicio derivó en una extorsión que sería la causa de la muerte. Todo es materia de investigación y aún el fiscal no pudo vincular fehacientemente las detenciones con el fallecimiento de Gómez.

El fiscal señaló: “Hemos podido determinar que él estaba siendo extorsionado pocos días antes de que aparezca muerto. Hemos podido individualizar a la persona y detenerla. Está imputada por extorsión”. Por lo que detalló el fiscal, Gómez habría contratado los servicios de esta mujer, una espiritista, tarotista a la que le había brindado datos personales para el servicio. Informa de ello Cadena 3.

Posteriormente, y después de pagar el monto que le pidió en un momento, comenzó a utilizar estos conocimientos personales y sobre su familia para amenazarlo de muerte exigiéndole más dinero, expresó Ernesto de Aragón. Sobre la vinculación de la muerte de Gómez, el fiscal indicó: “No podemos descartarlo, en principio parecería que no, porque la extorsión ha continuado con posterioridad a la muerte de Gómez”.

La mujer detenida fue identificada como Bertha Torres. Fue imputada por el delito de extorsión contra Gómez. También se allanó su domicilio de barrio Alberdi, donde se le secuestró el teléfono celular y documentación importante para la causa, según leemos en La Voz del Interior.

Unos días más tarde, tal como informa CBA24N, fue detenida una mujer en la provincia argentina de La Rioja. Se trata de la madre de la tarotista, también detenida a comienzos del mes de agosto. Ambas se encuentran imputadas por el delito de extorsión.

La Voz del Interior señala concretamente que Gómez había contratado a una “tarotista” del barrio Alberdi para que le realizara un “trabajo sentimental” a su favor. Esta mujer, Bertha Torres (oriunda de Perú y radicada en Alberdi), lo contactó a su vez con una “bruja” de La Rioja, para que ésta se encargara del pedido. Todo a cambio de unos 30.000 pesos, según se sospecha.