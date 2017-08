La Iglesia de la Cienciología solicita ser asociación religiosa en México

Luis Santamaría , el 16.08.17 a las 9:52 AM

La Iglesia de la Cienciología quiere ser una asociación religiosa en México y sus opositores tendrán 21 días para impedirlo. Informa sobre ello el portal mexicano AFmedios.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) dio a conocer que la agrupación denominada “Iglesia de Scientology Cienciología de México” presentó la solicitud para constituirse en asociación religiosa, en la Dirección General de Asociaciones Religiosas.

La Cienciología es una secta que se originó en los Estados Unidos en 1954 por el autor estadounidense de ciencia ficción L. Ron Hubbard, y que se ha visto envuelta en diferentes escándalos en los pasados años.

La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público indica que a efecto de que las personas físicas, asociaciones religiosas, agrupaciones religiosas o iglesias que pudieran considerarse afectadas en su esfera jurídica, comparezcan dentro del término de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente de esta publicación, a presentar su oposición ante esta Dirección General.

Detalles de la solicitud

Asimismo, se comunica que el expediente de la solicitud de referencia estará a la vista de los interesados para su consulta, solamente durante el término señalado.

Según se lee en el extracto publicado en el DOF, Cienciología “presentó estatutos, los que contienen las bases fundamentales de su doctrina, la determinación de los asociados, ministros de culto y representante, mismos que señalan como objeto, el siguiente: ‘Practicar, difundir, promover, realizar, desarrollar y propiciar los servicios religiosos, ceremonias, credo, doctrina, fundamentos teologales, escrituras, símbolos, metas, factores y axiomas de Scientology (Cienciología), a fin de buscar la libertad espiritual y alcanzar la salvación mediante la ampliación del estado de conciencia espiritual del individuo; forma personal por la que se llega a Dios, el Ser Supremo o Creador’”.

También se señala que en la solicitud de reconocimiento oficial “se exhiben las pruebas suficientes que acreditan que la agrupación religiosa cuenta con notorio arraigo entre la población”. Su representante oficial, que ocupa también el cargo de presidente de la entidad, es Alma Rosa Lugo Anzaldo.

Los vecinos paralizan una construcción

Recientemente el boletín electrónico InfoRIES (publicado por la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, de suscripción gratuita en www.ries-sectas.tk) publicaba que Cienciología pretende tener en Huixquilucan su base de operaciones de toda América Latina con un centro de más de 16.000 metros cuadrados y un costo aproximado de 20 millones de dólares… pero los vecinos le han puesto freno, al menos por ahora, según contaba Mariana León en El Financiero.

El 28 de abril, el edil de este municipio en el Estado de México, Enrique Vargas, anunció la suspensión de la obra debido a que no contaba con los estudios de impacto ambiental para la construcción que se planea hacer: un centro integral de 16.250 metros cuadrados, con un auditorio, oficinas de enlace continental y una academia. Desde ese día se colocaron los sellos de suspensión de la obra y hasta ahora no se han podido reiniciar los trabajos. Fuentes de la Cienciología en México confirmaron que no hay mayores avances, “por respeto a los vecinos”.

Vargas del Villar aseguró a los habitantes de la zona que tendrían todo su apoyo y que el municipio no les daría los permisos para continuar la construcción. Este nuevo centro contempla oficinas dentro del complejo, cuartos de hospedaje, además de un centro de convenciones para dos mil personas.

Sin embargo, sólo tiene 300 lugares de estacionamiento, una de las principales preocupaciones de los residentes. De acuerdo con el video de presentación del proyecto, la antes conocida como “Plaza Palmas”, busca ser el nuevo centro de operaciones de la Cienciología en América Latina.

Vecinos de la zona aseguraron a El Financiero que se oponen al proyecto debido a que no se conocen los impactos ambientales que podría traer, si tiene la capacidad para atender a sus visitantes, y tampoco se les explicó cuál sería el impacto hídrico en una zona que ya tiene problemas de agua.

Eugenio Olvera, asesor legal de la Asociación Paseo de las Palmas, explicó que la suspensión del municipio fue hecha de manera definitiva, pero los dueños del predio aún pueden recurrir a instancias legales para liberar los permisos. “Van a buscar un proyecto que se pueda edificar ahí quitándole las dimensiones faraónicas que pretenden; quienes resolverán serán las autoridades judiciales”, explicó.