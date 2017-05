Cienciología inaugura un nuevo centro en Miami con un coste de 15 millones de dólares

Una ceremonia de inauguración con corte de cinta de una organización religiosa pocas veces atrae una gran atención por parte de los medios de prensa. Pero la celebración de la apertura de un enorme centro nuevo de la Iglesia de la Cienciología en Coconut Grove (Miami, Florida) el pasado 29 de abril fue una excepción, según informa René Rodríguez en El Nuevo Herald.

El alcalde de Miami, Tomás Regalado, estuvo entre los 2.000 asistentes, sólo por invitación, en la instalación de 50.000 pies cuadrados. También estuvieron presentes el ex representante federal Lincoln Díaz-Balart y David Miscavige, el polémico líder de la Cienciología, quien ha sido acusado de usar violencia física contra algunos de los miembros de la iglesia.

El alcalde los defiende

Regalado dijo que la Cienciología se le acercó hace varios meses con los planes del edificio, que fueron aprobados, puesto que cumplían con todos los requisitos de zonificación. “Ellos ofrecieron hacer proyectos voluntarios que podrían beneficiar a la ciudad”, dijo Regalado. “Es un bello edificio y es una inversión enorme. También me informaron de que, a través de su fundación, ellos están ayudando a los disidentes en Cuba”.

La Iglesia de la Cienciología está protegida por la Constitución de Estados Unidos, y es reconocida por el IRS (agencia tributaria) como una institución sin ánimo de lucro, recordó Regalado. “Soy consciente de las críticas existentes”, dijo. “Pero no es trabajo mío investigar esas acusaciones. Ese es el trabajo de los tribunales y las autoridades. Para mí, todo lo que se refiere a la iglesia es legal, ellos están protegidos por el gobierno federal, y quieren ser parte de la comunidad y ayudar a los barrios pobres de Miami, así que se les debe dar la bienvenida”.

Un gasto de 15 millones de dólares

El Miami Herald y otros medios de prensa locales no fueron invitados a la inauguración. Erin Banks, representante de asuntos públicos de la Iglesia de la Cienciología, dijo que es costumbre que los fieles echen un primer vistazo a las nuevas iglesias.

El edificio de cuatro plantas (más otros tres niveles de estacionamiento cubierto), en el 2200 S. Dixie Hwy., fue comprado por la secta en el año 2012 por 7 millones de dólares y completamente renovado por otros 8 millones. La instalación, rediseñada por la firma arquitectónica Gensler, cuenta con una capilla equipada con todos los recursos modernos, casetas de multimedia interactivas, salas de consejería y un café.

La inauguración del nuevo centro es parte de una expansión internacional y sigue a recientes aperturas de iglesias en Auckland y Tokio, entre otras ciudades. “Hemos experimentado un mayor crecimiento en los últimos 10 años que en la totalidad de los 50 años anteriores”, dijo Banks. “Esa expansión requería una nueva instalación en Miami”.

Antecedentes y polémica

El nuevo edificio se une a la ya existente Iglesia de la Cienciología en Florida, que se estableció en 1957 en el 120 Giralda Ave., en Coral Gables. El portavoz de la Cienciología Nick Banks dijo que la base de miembros en Miami es “de más de 10.000”, aunque es difícil dar cifras exactas de su membresía. Una encuesta del Sondeo Estadounidense de Identificación Religiosa calcula un total de 25.000 cienciólogos en los EE.UU.

Erin Banks dijo que el nuevo edificio estará abierto los siete días de la semana y usará un personal de 165 “voluntarios” de la iglesia, quienes recibirán compensación monetaria por sus servicios.

La Iglesia de la Cienciología, cuyas oficinas centrales están en Clearwater, en el mismo estado, ha sido objeto de polémica por supuestas violaciones de derechos humanos y maltrato a sus miembros. Lawrence Wright, autor del libro Going Clear: Scientology, Hollywood and the Prison of Belief (traducido al español como Cienciología. Hollywood y la prisión de la fe), publicado en 2013 y más tarde convertido en un documental de HBO Films, rememoró los abusos institucionalizados, tanto físicos como psicológicos, a los miembros de la secta.

La Cienciología fue fundada en 1952 por L. Ron Hubbard, escritor de novelas de ciencia ficción, quien mezcló la espiritualidad y la tecnología en un sistema de creencias que dependía de principios científicos para guiar a sus seguidores.

Banks dijo que la nueva instalación de Miami es una iglesia “ideal”, lo que significa que es lo bastante grande como para acomodar reuniones y eventos que no tengan que ver con la Cienciología. “Todo en esta instalación está disponible para el uso de la comunidad”, dijo ella. “Queremos que esta iglesia se convierta en un centro para Miami, y además de nuestros programas existentes de educación antidroga, derechos humanos y moral, queremos que las personas nos traigan las iniciativas de su comunidad y se asocien con nosotros”.

“Nunca pensé que habría tanta controversia”

En la tarde del 29 de abril se podían escuchar canciones jubilosas que salían de la capilla, donde se estaba celebrando un servicio religioso. Varias personas deambulaban alrededor de la entrada principal del edificio en el quinto piso, mirando videos y hojeando libros. Un E-Metro funcional –un artefacto religioso de la Cienciología que se usa para diagnosticar la angustia emocional o mental de las personas– estaba a la vista.

“Ellos son considerados oficialmente una religión”, dijo Regalado. “No podemos decir que no a algo que está protegido por la Constitución. Trajeron a muchos voluntarios a esta ciudad, y siempre estamos buscando gente que quiera hacer algo bueno sin pedir nada a cambio”.

Regalado dijo que ha asistido a la inauguración o consagración de varias iglesias anteriormente, entre ellas Nuestra Señora del Líbano en Miami y la Iglesia Adventista de los Peregrinos en Hialeah, pero esas comparecencias suyas no recibieron ninguna atención por parte de los medios de prensa.

“Además, no ha habido tantas porque las iglesias no son como los restaurantes: no se abre una nueva todos los días”, dijo. “Pero nunca pensé que asistir a la inauguración de la Iglesia de la Cienciología iba a generar tanta controversia. Tal vez si yo hubiera cortado la cinta en una sala de masajes, la gente lo hubiera cuestionado”.

Otras personalidades asistentes a la inauguración fueron, según leemos en Miami Diario, Tamara Batalha, directora del Programa de Educación del Condado de Miami-Dade; y Eduardo Sabillon, consejero de Educación de Drogas de Miami City.

Univisión recogió las opiniones de vecinos del edificio, quienes no ven con buenos ojos la apertura de este centro, pues cuestionan los métodos que utilizan las personas que impulsan esta creencia.

Sin embargo, en declaraciones a Miami New Times, Regalado aseguró que ve a la Cienciología como a cualquier otra religión que ha recibido acusaciones. “La gente critica a los adventistas porque son estrictos, a los testigos de Jehová porque son diferentes y a los católicos porque los sacerdotes abusaban de los niños”, aseveró. Y añadió: “soy católico practicante y no dejaré de serlo por culpa de algunos sacerdotes abusadores. Es una religión legítima”.