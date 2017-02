La Academia de Ciencias de Rusia afirma que la homeopatía es una pseudociencia

La comisión de lucha contra la falsificación de las investigaciones científicas de la Academia de Ciencias de Rusia (ACR) declaró que la homeopatía es una pseudociencia, según un memorándum publicado por este organismo, del que se hace eco Sputnik News.

“El tratamiento con dosis ínfimas de diversas sustancias que se practica en la homeopatía carece de fundamento científico (…), se debe cualificar como pseudocientíficos los métodos de diagnóstico y tratamiento homeopáticos”, declaró la comisión, señalando que tal conclusión se hizo basándose en numerosos estudios clínicos.

La homeopatía como una medicina alternativa existe desde hace más de 200 años, pero los numerosos intentos de darle una base científica han resultado infructuosos, tal como recordaron los académicos rusos.

Las explicaciones teóricas que aducen los homeópatas contradicen los datos probados sobre la estructura de la materia y los organismos vivos y sobre el funcionamiento de las sustancias medicinales, indicaron, agregando que los principios que rigen en la homeopatía son propios de la etapa protocientífica de desarrollo de la fisiología y la medicina.

Puede llegar a ser peligrosa

Además, señalaron que los enfermos gastan dinero en adquirir preparados ineficaces, en vez de recibir el tratamiento que necesitan, lo que puede tener consecuencias negativas y hasta fatales.

En relación con eso, la comisión de la ACR recomendó al Ministerio de Salud Públicaestatales y municipales, así como marcar tales remedios con la palabra “homeopatía”, agregando que tal preparado “no tiene eficacia clínica probada”.

A los propios homeópatas se les recomendó tomar conocimiento de los estudios modernos sobre la eficacia de la homeopatía y percibir de modo crítico las aseveraciones no confirmadas sobre su eficacia que aducen los productores de tales preparados.

Varios medios comunicaron que los egresados de la Primera Universidad de Medicina Séchenov de Moscú, donde se imparte un curso de homeopatía, pidieron al Ministerio de Salud Pública prohibir su enseñanza en los centros docentes médicos del país.

Entre el placebo y el negocio

“Lo más importante es no tratar con homeopatía enfermedades demasiado graves”, escribía la periodista Asia Kazántseva en un artículo para la revista Vokrug Sveta sobre la homeopatía, en el que indica que este método de tratamiento no es nada distinto de los placebos. Los defensores de este controvertido método del Consejo Nacional sobre Homeopatía se indignaron y demandaron a la revista, aunque el juez no les dio la razón, tal como informa Russia Beyond The Headlines.

Sin embargo, la homeopatía en Rusia es un buen negocio. La compañía analítica QuintilesIMS estima que las ventas de medicamentos homeopáticos de 2016 en 7.320 millones de rublos (123 millones de dólares), un 5,6 % más que las de 2015.

El memorándum de la comisión para la lucha contra la pseudociencia es la manifestación más importante de la historia de Rusia contra la homeopatía. “Se trata de una reacción al oscurantismo general en la medicina y en la ciencia, a la invasión de la homeopatía en las universidades médicas, a las publicaciones sin espíritu crítico sobre la homeopatía en la prensa estatal”, declara a RBTH el cardiólogo y director de la sección terapéutica del Hospital de Tarusa, Artemi Ojotin. Según él, hasta ahora algunos médicos habían criticado individualmente la homeopatía, pero ahora era necesaria “una manifestación conjunta, en voz alta”.

Reacción de los homeópatas

Los partidarios de la homeopatía no están de acuerdo con el memorándum. Por ejemplo, el periódico Kommersant cita las palabras del miembro de la asociación profesional de médicos homeópatas de la CEI, Mijaíl Shkolenko, que está convencido de la efectividad de la homeopatía. Según Shkolenko, la homeopatía ha curado a muchas personalidades importantes, como el emperador ruso Nicolás I y el mariscal Gueorgui Zhúkov.

Rusia no es el único país en el que la comunidad científica se muestra escéptica con la homeopatía. La Organización Mundial de la Salud desaconseja los tratamientos homeopáticos desde 2009: la OMS subraya que el uso de este tratamiento en lugar de un tratamiento con base científica puede provocar la muerte.

¿Se encuentra fuera de la ley?

El memorándum de la ACR no tiene poder jurídico. Únicamente se trata de una solicitud para el Ministerio de Sanidad, el Servicio Federal Antimonopolio y otros órganos del gobierno. En el ministerio han declarado que se creará un grupo de trabajo formado tanto por científicos de la ACR como por especialistas en homeopatía para estudiar la situación y elaborar una política respecto a la homeopatía. El Servicio Federal Antimonopolio ha apoyado el memorándum, ya que lo considera un documento “justo y largamente esperado”.

Artemi Ojotin opina que es muy probable que el Ministerio de Sanidad acepte las recomendaciones de la Comisión, aunque esto no acabará con la homeopatía en Rusia. “Los médicos que utilizan la homeopatía no aprenderán nada nuevo con su prohibición, y la popularidad de este tratamiento entre los pacientes podría incluso aumentar. Por esta razón, el memorándum tendrá más bien un valor simbólico, aludirá al compromiso del Ministerio de Sanidad con la ciencia y el conocimiento científico”, indica Ojotin a RBTH.

Rechazada en otros países

Tal como recuerda el medio especializado Redacción Médica, la ACR ha sido el último organismo en manifestar que la homeopatía no tiene base científica. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos recomendó al gobierno del país que los productos utilizados en homeopatía se vendiesen debidamente etiquetados informando que “no hay evidencia científica de que este producto funcione”.

En Australia, el Consejo Nacional de Salud e Investigación Médica también se posicionó en contra de la homeopatía en noviembre de 2015, justo después de que la Universidad de Barcelona retirase su curso en este “tratamiento”. La institución educativa tomó esta decisión a raíz de la muerte de un niño de 6 años cuya leucemia había sido tratada con homeopatía.

En Reino Unido, aunque dos hospitales del sistema nacional de salud ofrecen homeopatía, declaran que “no hay evidencia de que sea un tratamiento efectivo”. Además, en 2010, el Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara de los Comunes constató que los principios en los que se basa la homeopatía son “científicamente improbables”.